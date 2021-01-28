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海关总署：2020年全国海关减税超2600亿元

2021年01月28日13:22 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月28日电 （栗翘楚）今日，人民网财经从海关总署获悉，2020年全国海关执行减税、自贸协定关税减让及进口税收优惠等政策减税2687.7亿元。

海关认真落实减税降费措施，确保抗癌药品和罕见病药品降低增值税等政策精准落地，去年执行降税政策减税1042.5亿元。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，海关立足税收职能，会同财政部及时出台防疫物资进口免税政策，为防疫物资进口免税6.1亿元。组织全国海关围绕保障产业链供应链畅通，提出降低部分商品进口税率等各类税政调整建议197项。全力支持复工复产，助力企业渡过难关，核准181家企业延长税款缴纳期156.6亿元，减免滞纳金3亿元。选择性征税为加贸内销企业降低税负1.25亿元，1.8万家内销企业免纳缓税利息6387万元。推动出台因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物不征税政策，为188家企业免、退税1052万元。

海关聚焦稳外贸稳外资，支持扩大进口和产业优化升级。全年自贸协定进口税款减让832.6亿元。签发出口原产地证书1049万份，其中自贸协定项下520.4万份，助力进出口企业通关享惠。

海关在释放减税红利的同时，持续优化税款担保机制。全年3509家企业参与关税保证保险试点，担保税款3776亿元，占同期税收的10%，进一步降低企业的纳税成本。

(责编：栗翘楚、刘阳)

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