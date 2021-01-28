为全方位模拟线下教育高频互动场景,更好地促进学员间的“开口互动”,1月27日,中国用户规模最大的K12在线教育平台作业帮对其小学直播课产品中的集体发言功能进行升级。升级后,在作业帮直播课的“小组直播间”场景中,“小组直播间”内的6名组员将在集体发言环节中听到“同学”的声音,主讲老师也可以任选其中一组,听到该组6名同学的“集体表达”。

行业内首家在大班课中上线“小组直播间”

据了解,集体发言功能是作业帮直播课产品“小组直播间”中诸多AI互动功能之一。2020年1月,为了给学员更好的课堂体验,模仿线下“分组教学”的方式,作业帮在行业内首家在“直播大班课”中上线“小组直播间”功能。

“直播大班课”是目前K12在线教育市场的主流模式之一。互联网打破了时间与空间的限制,通过技术赋能“直播大班课”将名师效应最大化,可以实现数千人甚至数万人同时在线上课。“小组直播间”即在“直播大班课”的模式下,将学员分组。每次上课前,学生可自主选择分组,6人为一个小组,6个小组之间互相PK,排名靠前的小组学生可赢得更高的学分奖励。

小组直播间场景模拟

“分组教学在教育里是一个比较成熟的教学方式,孩子学习不应该是老师单向输出,孩子之间也会相互影响。我们希望能发挥小组的积极功能,提高个体的学习动力。”对于为什么要在大班课上率先做分组这件事,作业帮小学产品负责人曹越解释,“就是希望小组里的同学能够互相带动,让学习的效果更好”。

为了更好的提升学生、老师在“小组直播间”中的互动体验,作业帮创新性地采用“师生双向视频”模式,让老师和学生“见面”,与此同时,基于自主研发的ZRTC技术,作业帮将直播课3~5秒的延时消除,实现了实时直播。

此外,为进一步提升直播课小组直播间的互动效果,营造逼真的集体讨论和回答氛围,作业帮基于自身的技术实力,在“小组直播间”中增加了丰富多样的高频互动场景,比如集体发言AI功能。

“集体发言其实也是模拟了线下的场景。在线下,老师和学生之间的互动频率会非常高,而在线上,各个公司目前的直播课产品互动频率却都非常低,能够做到15分钟一次就已经很不错了。”曹越认为,这个问题的核心原因就是缺少一个高频互动的方式。而集体发言恰好完全再现了线下课高频互动的场景:主讲老师快速向同学们提出一个问题,相当于发起一次互动,孩子们可以通过一起喊出答案的方式来回应老师。

2020年1月,从小低年级数学科目开始,两个月内,“小组直播间”覆盖至作业帮小学阶段一至六年级语数英全学科。在一堂约1个小时的直播课上,个别主讲老师甚至会发起10次以上这样的集体发言互动。

70%小学生想听到同学声音 AI功能再升级

集体发言一期上线时,学员之间不能互动听到,主讲老师也听不到学员的发言,学员的发言会转化成文字并生成一个“统计表”在后台展示出来,主讲老师在后台可以查看到学员们的作答情况。

2020年暑期,作业帮小学产品组对“小组直播间”的产品功能进行了一次用户调研。这次调研中,有近万名作业帮的主讲老师、辅导老师和学员参与。其中,学员用户超过9000人。调研分析结果显示,学员满意度在三类使用者中最高,为9.48分(满分10分)。

在此次问卷调研中,对于如何进一步提高课程的互动感,70%的小学生表示希望在集体发言时听到“同学”的声音。小学产品组的负责老师将这一需求提给了技术研发人员,集体发言AI功能升级项目随之启动。

“当集体发言仅限于单向输入时,回音和噪声的问题没有显露,但当它扩展到小组之间6人要互听到声音时,回音和噪音的问题立刻突显出来。”作业帮流媒体客户端负责人曾建斌说,特别是当组内有个别学生的设备产生噪音、回音时,整个小组都会受到影响,回声在六人小组内被重复采集,甚至会产生尖锐的“嚣叫”。

为了消除噪音,曾建斌所在团队自主研发特定的噪音消除算法来降低异常设备音量,并不断迭代优化环境音。而为了解决回声问题,研发团队收集数百台少见型号设备进行机型适配,建立起庞大数据库优化系统,从而包容更多型号设备,有效地缓解了回声问题。

2021年1月27日,升级后的集体发言功能在作业帮小学直播课1至6年级语数外产品中全面上线。

获E+轮超16亿美元融资后 作业帮宣布重投教育和科技

事实上,此次集体发言功能迭代升级得益于作业帮底蕴丰厚的科技基因。自2015年成立以来,作业帮从拍照搜题技术入手,先后推出作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等数据化工具和专用产品,提供了涵盖素质教育、教育信息化、学科培训、家庭教育等多个板块的产品,为全国中小学生提供了高效的学习解决方案。

作业帮北京总部工区

作为在线教育行业的重要参与者和建设者,目前,作业帮旗下产品总日活用户突破5000万,累计在超过8亿台智能设备上被激活,每月连接超过1.7亿用户。

不仅如此,作业帮以AI技术驱动在线教育形态升级的努力,也获得了资本的认可。2020年12月28日,作业帮宣布完成规模超16亿美元的E+轮融资。更多资本的流入,意味着作业帮可以在激发优质教育新供给、推动教育普惠均衡发展方面发挥更大作用。

作业帮创始人、CEO侯建彬在此轮融资后表示,在线教育已进入长期竞争状态,本次融资后,作业帮将继续聚焦K12大班课,重投教育和科技,增强核心竞争优势,扩充产品品类,加大新业务布局,为社会持续提供优质教育资源及服务。

业内人士认为,随着5G、人工智能、虚拟现实、增强现实等技术的成熟和应用,在线教育的形态和服务形式也在不断升级。而以人工智能技术驱动的自适应个性化学习,将是教育领域最具潜力的应用场景。

(责编：夏晓伦、毕磊)