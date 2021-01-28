原标题：2021全球品牌价值500强出炉：BOE(京东方)上榜

1月26日，品牌估值与咨询机构Brand Finance发布了《2021年全球品牌价值500强报告》，BOE（京东方）凭借2020年出色的市场表现，实现了品牌价值的飞速增长，首次跻身全球品牌价值500强榜单。

BOE（京东方）上榜2021全球品牌价值500强

Brand Finance集团评价说，BOE（京东方）成为Brand Finance 全球品牌价值500强的新成员，除了得益于营收的大幅提升，其品牌强度（BSI）的良好表现也是BOE（京东方）品牌价值出色成绩的关键驱动力。

面对过去一年市场环境的严峻挑战，作为全球物联网创新企业，BOE（京东方）始终以持续创新推动企业高质量发展，不仅实现了逆势增长，更是在创新领域实现全面突破：全球首发8K超高清、柔性AMOLED、BD Cell、Mini LED等创新显示技术和产品，引领行业发展潮流；人工智能与大数据算法领域持续突破，14项技术位列世界Top10、5项人工智能技术获得行业冠军；随着5G、人工智能、区块链等新一代信息技术与物联网加速融合，BOE（京东方）智慧交通、智慧金融、智慧办公、智慧零售等软硬融合的物联网解决方案为人们带来更智慧的生活体验。此外，BOE（京东方）还不断践行企业社会责任。在抗击新冠肺炎疫情中，合肥京东方医院、成都京东方医院两支医疗队在武汉重症医院一线救治和防护工作中发挥了重要作用，远程会诊一体机、专业医疗显示、智能测温系统等产品及解决方案，为打赢战“疫”注入科技力量，彰显了高科技企业的责任和担当。

BOE（京东方）始终坚持市场化、国际化、专业化的发展道路，产品与技术实力与日俱增。特别是自2014年品牌升级后，BOE（京东方）持续携手全球创新伙伴，共建智慧物联生态，品牌美誉度和影响力不断提升，并连续上榜Brand Finance全球科技品牌100强榜单，BrandZ 最具价值中国品牌100强榜单，还获评“新财富最佳上市公司”。

Brand Finance全球品牌价值500强榜单自2007年发布以来，对全球216个国家和地区的5000多个各行各业品牌进行详细估值，通过量化评估品牌资产、品牌绩效、企业营业收入等数据确定品牌价值，榜单含金量极高。在2021年全球品牌价值排行榜中，共有47个科技品牌入围，科技品牌价值占比14%，是全球品牌价值500强中最有价值的部分。BOE（京东方）上榜2021年全球品牌价值500强，代表着中国科技力量在全球进一步加速崛起。

(责编：夏晓伦、毕磊)