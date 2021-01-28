人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）2021年春运从1月28日开始至3月8日结束，共计40天。记者从首都机场获悉，春运期间，首都机场航班量预计为2.18万架次，日均545架次；旅客量预计为192.71万人次，日均4.82万人次。春运首日（1月28日）首都机场起降航班551架次，运送旅客3.76万人次。

筑牢疫情防线，严格落实各项防控措施

为切实做好2021年春运期间的疫情防控与航空运输保障工作，北京首都国际机场股份有限公司运行控制中心运行值班主管冯立伟接受记者采访时表示，首都机场严格按照“外防输入、内防反弹、人物同防”各项要求，落实对所有进入航站楼人员进行测温、验码工作。

冯立伟指出，对旅客高频接触的电梯按钮、扶梯扶手、饮水机、自助值机设备等进行消毒，并对航站楼、机场巴士、空调风口等重点场所和设施开展常态化环境采样检测工作。

据了解，航站楼内采用全新风模式，确保良好通风。同时，及时调整中高风险地区进京航班保障流程，对相关保障设备设施实施“一航班一消毒”，针对国际进港航班设置T3-D处置专区，与北京市相关部门实施旅客及行李的闭环管理，以最严措施、最高标准、最大力度筑牢国门防线。

冯立伟还表示，在服务旅客出行的同时，首都机场严格按照防疫要求，每天对所有上岗员工进行体温测量，并按要求佩戴相应级别要求的防护用具，定期进行核酸检测。

注重服务细节 关爱老年旅客群体出行

为了做好春运期间老人、儿童等特殊群体旅客的出行服务，首都机场推出一系列服务措施，并形成了放慢语速、重复确认等更为细致的服务标准和规范。

据北京首都国际机场股份有限公司服务品质部服务标准与评价业务经理张婷婷介绍，首都机场在航站楼入口处设有无健康码专用通道，保障老年旅客等顺利出行。在值机、行李托运环节，均设置了自助设备和人工柜台，旅客可自行选择办理方式。

此外，出租车候车区、安检现场也设置了“爱心通道”，停车楼内还针对老年旅客推出了专门的无障碍车位，并且提供预约服务。

在机场地铁线、机场巴士、停车楼场等缴费服务场所，以及航站楼内餐饮、零售、便利等也都支持现金支付及电子支付方式。

张婷婷表示，首都机场在3号航站楼四层增设老、残、孕等特殊旅客爱心休息区，旅客流程的关键节点也都有固定问讯柜台，早高峰时段还会增派现场流动岗位的工作人员。

类似全流程爱心陪伴、轮椅陪伴、冬衣寄存等服务，首都机场在原有线下预约的基础上，进一步整合并实现“北京首都国际机场”小程序的线上一键服务预约功能，以更好地协助老年旅客等群体顺畅出行。

丰富旅客体验，推出多种智慧出行措施

今年春运，旅客除了可以通过自助值机、自助行李托运、“刷脸”登机等体验“无纸化”出行，通过“首都机场”官方APP或“北京首都国际机场”微信小程序扫描行李条码跟踪和查询行李全流程信息外，还可以“尝鲜”首都机场全新上线的“智慧问询”设备。

北京首都国际机场股份有限公司，信息科技部工程师，冯瑞霞接受记者采访时表示，首都机场为了给春运出行旅客提供综合信息查询、航站楼室内定位导航、语音智能客服、爱心服务等个性化、场景化、智能化的服务体验，近期在3号航站楼全新上线了10台“智慧问询”设备。

据冯瑞霞介绍，该设备针对不同场景的旅客能提供不同的智慧服务，比如离港旅客在授权后，通过“刷脸”即可使用查获个人航班信息、目的地天气情况等，系统会根据旅客当前所处位置，智能估算步行至登机口的时间，并提供行径路线和实景导航；针对中转旅客，设备会优先展示中转指南、中转航班查询等换乘指引服务；针对到港旅客，设备会优先展示综合交通服务、机场大巴路线查询、巴士扫码购票等交通指引服务。在疫情防控常态化背景下，设备特别升级了“戴口罩识别”功能，旅客全程无须摘下口罩，在保证安全的前提下安心享受智能服务。

此外，“智慧问询”设备还集成了“爱心服务”、WiFi取号打印、周边商业信息等服务功能，并特别设计了“拍照打卡”功能，实现“线下”拍照，“线上”分享。

需要注意的是，国航在今年初有部分航班调整到首都机场2号航站楼运营，旅客在出行前务必仔细确认航班所在的航站楼信息，以免影响行程安排。

另外，旅客进入航站楼前，需提前准备好“北京健康宝”，并全程规范佩戴好口罩。针对春运旅客在乘机出行时携带的消毒液、体温计等防护用品，首都机场提示双氧水、过氧乙酸、84、消毒泡腾片等消毒产品含有毒性物质，禁止随身携带和托运。酒精类消毒剂主要成分是乙醇，属于易燃液体，酒精体积百分含量超过70%禁止随身携带和托运，70%及以下只能托运且每瓶不得超过500ml。水银体温计必须放置在保护盒内进行托运，不可随身携带。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)