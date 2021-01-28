春运首日大兴机场预计完成旅客吞吐量1.6万人次
人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）2021年春运于1月28日开始，3月8日结束，共计40天。记者从大兴机场获悉，受疫情影响，大兴机场目前日均航班不到300架次，日均客流量在2-3万人次。春运首日大兴机场计划执行航班207架次，预计完成旅客吞吐量1.6万人次。
据机场运行相关负责人介绍，因疫情期间倡导市民群众在京过年、非必要不出京等多重因素叠加，春运期间预计大兴机场客流量有所下降，春节假期客流量会出现波动，节后客流量可能会有所增长。此外，针对降雪、大雾等特殊天气，将进一步优化协调机制，全面做好航班延误的各项预案，确保告知信息畅通和物资供给充足。
春运期间，大兴机场将继续加强查码、测温工作，所有进入航站楼人员须配合查验北京健康宝并进行无感测温，“北京健康宝”显示状态为“未见异常”、体温检测未见异常方可进入航站楼，同时加强入楼无码旅客行程核验，强化识别具有中高风险地区出行史的旅客，旅客在办理乘机手续时，航司也将根据目的站防疫政策要求核检健康信息。
大兴机场春运期间更加聚焦老年旅客出行服务。老年旅客通过航站楼入口测温查码通道时，如遇到无码、无微信、持老年机通行等问题，在现场工作人员将协助完成查验，并可从“爱心通道”快速通行。针对老年旅客群体，大兴机场推出“兴心相印”特殊旅客关爱服务产品，可根据旅客个性化需求提供全流程爱心陪伴或“爱心手环”自助出行帮扶服务。餐饮、商贸等商业店面及机场巴士站点均支持现金支付和凭证打印。
春运期间，大兴机场将积极推进“无纸化”出行服务，旅客乘机仅凭借有效购票证件，便可完成值机、行李托运、安检、登机等全部乘机环节。
大兴机场将根据春运期间航班时刻分布情况，增加机场巴士夜间备车备人数量，遇出租车及机场大巴运力不足时，及时协调备用资源，满足旅客运输需要。旅客存在大面积滞留风险时，启动大兴机场运输协调应急会商机制，协调地铁大兴机场线启动延时增班服务，确保旅客平安有序抵离。
大兴机场提前部署员工过节安排，制定就地过年员工保障方案，招募“春节服务队”，以专班专人抓好各项员工关爱工作落地落实。将向“就地过节”员工推出云拜年、微活动等形式多样过节活动，传承中华传统文化，让就地过年更有温度。
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