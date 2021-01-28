水利建设事关民生与发展，水利现代化已成为各地水利工作的重点。近日，“大禹针”智慧水文杆在广东北江大堤上线运行，广东水利新基建再添新动力。

“大禹针”上线运行

“大禹针”在北江大堤上线运行后，实现了洪水监测、水位智能识别、采砂船智能监管、芦苞闸无人值守、芦苞大堤安全运行、游泳智能识别警示等智能化业务，提升水利工程智能化监管能力和管理活动智能化监管能力。

据浪潮政府信息化事业本部总经理朱家兵介绍，“大禹针”具有低功耗、模块化、集约化、智慧化、方便灵活部署的特点，通过水位、水质、雨量、视频监控等多种物联感知设备的接入，结合边缘计算对各类场景的智能计算和分析，具备统一设备接入、边缘智能计算、混合网络传输和灵活部署等优势，形成“感、传、智、用”一体化物联网解决方案及产品，支撑智慧水利感知的现代化和智能化。

据了解，2018年底，在广东省水利厅的统一协调下，浪潮与广东省水利水电科学研究院联合合作伙伴对广东智慧水利进行规划、顶层设计，并投身北江芦苞试验段全面感知和创新研究试点的建设，“大禹针”正是北江芦苞试验段项目的重要落地产品。

除了助力“大禹针”上线运行之外，浪潮还围绕五大目标推动北江芦苞试验段项目建设：建设全覆盖、全时空、全天候、全要素，空地一体化物联网感知体系；以5G通信作为试点，构建新一代水利融合物联网络；建设数字全息大堤，实现虚拟与现实的结合；以5G+边缘计算为支撑，开展智能分析；以关键业务为支撑，实现大堤的智慧管理。

朱家兵表示，目前5G通信作为试点、数字全息大堤、5G+边缘计算三项任务已经初见成果。下一步将加强智能化业务与智能化设备的融合及合作工作，全面实现芦苞段工程安全监管、芦苞段洪水调度等业务的智能化。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)