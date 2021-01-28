2021年1月27日，智云健康与中民未来控股集团有限公司(以下简称“中民未来”)、雅生活智慧城市服务股份有限公司(以下简称“雅生活”)在沪签订战略合作协议，宣布打造创新健康社区新项目，建立全面战略合作关系。

战略合作围绕“寓健Plus-健康社区2030计划”这一主题，将中民未来、雅生活在物业服务领域强大的管理及服务实力与智云健康长期积累的线上线下一体化慢病管理优势有机融合，合力打造智慧医疗康养新模式，切实提升社区居民健康水平。

健康社区2030计划立足于现有的社区管理服务模式，融入智云健康定制化服务产品，打造线上线下闭环，围绕社区场景，创建“手边20公分即可碰触到居家健康设备”及“身边30米可达社区健康小站”，为社区用户提供涵盖健康科普，在线医疗、慢病管理、健康管理等居民健康管理服务，真正实现让健康走进社区生活。

智云健康创始人匡明表示，通过合作，我们将用社区健康管理数据云打通家庭、社区、以及医生、药店不同场景，让社区成为除了医院、药店以外，居民健康管理的第三核心场景。

中民未来执行董事王功虎介绍了中民未来在城市化管理、物业社区的资源优势。包括：致力于成为优化城市管理、聚焦民生需求的智慧城市社区服务平台。以社区物业为资源入口，向业主提供定制化、多元化的普惠金融服务，为家庭财富保驾护航；以康养护理为特色，提高幸福生活品质，向家庭成员提供针对母婴、养老、康复、家政等的居家护理服务。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)