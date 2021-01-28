2020年，新冠疫情在全球蔓延，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击。在这样困难的情况下，我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，外贸规模再创历史新高，展现了中国经济强大的韧性和综合竞争力。

我国外贸进出口交出了一份亮眼成绩单，实属不易，其中也融入了全国海关的不懈努力。一年来，海关坚决落实党中央、国务院决策部署，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作，推出系列稳外贸政策措施，强化监管优化服务，马上就办、真抓实干，有力推动了外贸促稳提质。

2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。从2020年6月份起，我国外贸进出口连续7个月实现正增长，全年进出口、出口总值双双创历史新高，国际市场份额也创历史最好纪录，货物贸易第一大国地位进一步巩固。

中国发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，积极开展抗疫国际合作，尽己所能向全球200多个国家和地区提供和出口防疫物资。2020年3月至去年年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元，充分展示了我国负责任大国的形象，为全球抗疫斗争作出了重要贡献。同时，出口笔记本电脑等“宅经济”产品2.51万亿元，增长8.5%，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要。

外贸新业态蓬勃发展，全年跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1%，市场采购出口增长了25.2%。中欧班列全年开行了1.24万列，发送113.5万标准箱，同比分别增长了50%和56%，综合重箱率达到了98.4%。

高水平开放平台带动作用明显，全年综合保税区进出口增长17.4%，自由贸易试验区进出口增长10.7%，海南自由贸易港免税品进口增长了80.5%。

2021年，中国海关将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；进一步强化源头管控，防风险保安全，守护万千家庭；强化监管优化服务，持续优化口岸营商环境，服务高水平对外开放，推动外贸高质量发展，为“十四五”外贸开好局、起好步作出应有贡献，以优异成绩迎接建党100周年。（人民日报中央厨房-麻辣财经工作室）

(责编：杨光宇)