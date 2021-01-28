人民网北京1月28日电 （记者任妍）今日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍了2020年财政收支情况。财政部有关负责人表示，2020年，各级财政部门坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，推动减税降费和财政资金直达机制等规模性助企纾困政策落地见效，经济持续稳定恢复，财政收入逐季好转。

据介绍，全国一般公共预算收入下降3.9%，好于预期。全国一般公共预算支出增长2.8%，在坚决落实政府过紧日子要求的同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。中央和地方预算执行情况较好。全年财政收支运行主要呈现以下特点：

经济持续稳定恢复，财政收入逐季回升

数据显示，2020年1-4季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

其中，疫情暴发蔓延时，2、3月份全国财政收入分别下降21.4%、26.1%，财政收支矛盾十分突出。随着减税降费和新增财政资金直达机制等规模性助企纾困政策效果逐步显现，复工复产复市复业有序推进，疫情防控取得重大战略成果，经济逐月持续稳定恢复，带动6月份以后全国财政收入当月增幅连续正增长。

主要经济指标企稳好转，带动主体税种增幅回升

财政部有关负责人表示，2020年，全国税收收入154310亿元，下降2.3%，降幅逐步收窄，主要是经济持续稳定恢复，工业增加值、企业利润、进出口等主要经济指标逐步回升。

数据显示，国内增值税下降8.9%，累计降幅连续8个月收窄，10、11、12月当月分别增长9.1%、8.1%、7.7%，基本恢复正常。进口货物增值税、消费税下降8.1%，降幅随着一般贸易进口增幅回升而逐步收窄。企业所得税下降2.4%，主要是下半年企业利润恢复性增长带动收入累计降幅收窄。个人所得税增长11.4%，主要是居民收入随经济复苏恢复性增长以及股权转让等财产性收入增加。土地增值税、契税分别增长0.1%、13.7%，主要是土地出让和房地产销售增长。全年实际办理出口退税14549亿元，有力促进外贸出口稳定增长。

多渠道盘活国有资源资产带动地方非税收入增加，涉企收费继续下降

据介绍，2020年，全国非税收入28585亿元，下降11.7%。其中，中央非税收入下降62.3%，主要是2019年特定国有金融机构和央企上缴利润增加，基数较高。地方非税收入增长5.6%，主要是各级政府积极挖掘潜力，多渠道盘活国有资源资产增加收入，其中，地方国有资源（资产）有偿使用收入增长17.8%，拉高地方非税收入增幅5.4个百分点。

财政部有关负责人特别强调，严禁以组织税费为由减弱减税降费效果，坚决防止违规揽税收费、以清缴补缴名义等增加企业负担。2020年，企业负担持续减轻，涉企收费继续下降，全国行政事业性收费收入下降1.4%，教育费附加等专项收入下降0.3%。

压减一般性支出，重点领域支出得到有力保障

对于一般性支出方面，财政部有关负责人指出，各级政府严格落实过紧日子的要求，全国一般公共服务、城乡社区支出分别下降1.1%、20%。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。

数据显示，全国卫生健康支出增长15.2%，其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%；农林水支出增长4.4%，其中扶贫支出在2019年增长14.3%的基础上又增长1.5%；社会保障和就业支出增长10.9%；住房保障支出增长10.5%；教育支出增长4.4%；交通运输支出增长3.2%。

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