2020年“国家账本”公布:多项涉及民生支出增长
人民网北京1月28日电 （记者任妍）今日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍了2020年财政收支情况。数据显示，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%；全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。
全国一般公共预算收入182895亿元 同比下降3.9%
财政部介绍，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。其中，中央一般公共预算收入82771亿元，同比下降7.3%；地方一般公共预算本级收入100124亿元，同比下降0.9%。全国税收收入154310亿元，同比下降2.3%；非税收入28585亿元，同比下降11.7%。
其中，主要税收收入项目情况如下：
1.国内增值税56791亿元，同比下降8.9%。
2.国内消费税12028亿元，同比下降4.3%。
3.企业所得税36424亿元，同比下降2.4%。
4.个人所得税11568亿元，同比增长11.4%。
5.进口货物增值税、消费税14535亿元，同比下降8.1%。关税2564亿元，同比下降11.2%。
6.出口退税13629亿元，加上动用以前年度结转资金安排的920亿元，全年实际办理出口退税14549亿元。
7.城市维护建设税4608亿元，同比下降4.4%。
8.车辆购置税3531亿元，同比增长0.9%。
9.印花税3087亿元，同比增长25.4%。其中，证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。
10.资源税1755亿元，同比下降3.7%。
11.土地和房地产相关税收中，契税7061亿元，同比增长13.7%；土地增值税6468亿元，同比增长0.1%；房产税2842亿元，同比下降4.9%；耕地占用税1258亿元，同比下降9.5%；城镇土地使用税2058亿元，同比下降6.2%。
12.环境保护税207亿元，同比下降6.4%。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计1153亿元，同比增长2.8%。
全国一般公共预算支出245588亿元 同比增长2.8%
财政部指出，2020年，全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。其中，中央一般公共预算本级支出35096亿元，同比下降0.1%；地方一般公共预算支出210492亿元，同比增长3.3%。
主要支出科目情况如下：
1.教育支出36337亿元，同比增长4.4%。
2.科学技术支出9009亿元，同比下降4.9%。
3.文化旅游体育与传媒支出4233亿元，同比增长3.6%。
4.社会保障和就业支出32581亿元，同比增长10.9%。
5.卫生健康支出19201亿元，同比增长15.2%。
6.节能环保支出6317亿元，同比下降14.1%。
7.城乡社区支出19917亿元，同比下降20%。
8.农林水支出23904亿元，同比增长4.4%。
9.交通运输支出12195亿元，同比增长3.2%。
10.债务付息支出9829亿元，同比增长16.4%。
全国政府性基金预算收支情况
财政部透露，2020年，全国政府性基金预算收入93489亿元，同比增长10.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3562亿元，同比下降11.8%；地方政府性基金预算本级收入89927亿元，同比增长11.7%，其中,国有土地使用权出让收入84142亿元，同比增长15.9%。
此外，2020年，全国政府性基金预算支出117999亿元，同比增长28.8%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出2715亿元，同比下降12.8%；地方政府性基金预算支出115284亿元，同比增长30.2%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出76503亿元，同比增长1%。
全国国有资本经营预算收支情况
财政部指出，2020年，全国国有资本经营预算收入4778亿元，同比增长20.3%。分中央和地方看，中央国有资本经营预算收入1786亿元，同比增长9.1%；地方国有资本经营预算收入2992亿元，同比增长28.1%。
关于2020年国有资本经营预算支出情况，财政部表示，2020年，全国国有资本经营预算支出2544亿元，同比增长10.8%。分中央和地方看，中央国有资本经营预算本级支出874亿元，同比下降11.4%；地方国有资本经营预算支出1670亿元，同比增长27.6%。
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