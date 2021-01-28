财政部：2020年专项债券发行使用情况良好、符合政策预期
2021年01月28日17:45 | 来源：人民网-财经频道
小字号
人民网北京1月28日电 （记者任妍）今日，财政部公布了2020年介绍了2020年财政收支情况。其中，专项债方面，财政部有关负责人表示，总体看，2020年专项债券发行使用情况良好、符合政策预期，有效发挥了地方政府债券对冲疫情影响、扩大有效投资、促进宏观经济平稳运行等积极作用。
据介绍，2020年，全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元，经国务院批准后中央财政已分批全部下达各省（区、市）。地方政府专项债券除用于支持中小银行化解风险外，用于交通、市政和产业园区基础设施，以及职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务领域约占8成，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占2成。
谈及下一步工作安排，财政部有关负责人表示，下一步，财政部将进一步夯实管理制度，加强专项债券管理，提高政府债券资金使用绩效，发挥专项债券对加快重大项目建设、做好“六稳”工作、落实“六保”任务的积极作用。
一是及时出台工作指引。明确专项债券用途调整的程序、范围、时限、信息公开等要求，指导地方开展好相关工作，尽早形成实物工作量。
二是持续强化监管。提高信息化监管手段，对专项债券管理实行“一竿子插到底”穿透式监控，及时掌握项目资金使用和建设进度等信息，督促地方规范使用债券资金。
三是强化信息公开。充分发挥全国统一的地方政府债务信息公开平台作用，督促地方公开债券信息以及项目建设进度、资金使用进度等，以信息公开强化外部约束。
四是做好专项债券项目准备。指导地方做好2021年专项债券高质量项目准备，坚持负面清单管理，确保项目合格合规；坚持形成有效投资，确保形成实物工作量；坚持债务风险防范，确保法定债券不出现风险。
(责编：任妍、刘阳)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注