人民网北京1月28日电 （栗翘楚）1月28日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，根据商务部委托第三方大数据统计显示，2020年全国832个国家级贫困县网络零售总额3014.5亿元，同比增长26.0%。其中，第四季度国家级贫困县实现网络零售额945.7亿元，同比增长30.4%，农村电商助力脱贫攻坚成效明显。

高峰介绍，2020年国家级贫困县农村电商主要有以下特点：

一、电商增长势头明显。分季度看，一至四季度同比分别增长5.0%、32.0%、34.5%、30.4%。分类别看，实物类网络零售额1769.7亿元，同比增长48.0%，增速较2019年高出16.6个百分点；服务类网络零售额为1244.8亿元，同比增长4.1%。

二、实物类电商发挥主导作用。2020年，实物类网络零售额占国家级贫困县网络零售总额的比重为58.7%，较2019年提高8.7个百分点。其中，位居销售额前三位的是食品保健、家装家饰、服装服饰，网络零售额分别为881.8亿元、169亿元、133.2亿元，同比分别增长69.3%、25.8%、9.1%。药品器械、书籍音像网络零售额增长迅猛，同比分别增长192.5%、110.6%。

三、服务类电商基本恢复到疫情前水平。服务类电商在四季度实现年内首次由负转正。2020年全年，在线餐饮网络零售额为505亿元，同比增长13.5%。游戏话费、生活服务网络零售额分别为48亿元、75.3亿元，同比分别增长59.7%、29.5%。在线旅游网络零售额为580.6亿元，同比下降6.1％。

四、农产品电商持续较快增长。2020年，国家级贫困县农产品网络零售额为406.6亿元，同比增长43.5%，增速较2019年提高14.6个百分点，反映更多农民将线下农产品转向线上销售。其中，草药、水果、茶饮网络零售额分别为112.5?亿元、87.8亿元、75.9亿元，同比分别增长39.9%、68.8%、36.5%。

五、农村电商助力脱贫攻坚成效明显。面对疫情冲击，农村电商成为农民销售农副产品、购买生活必需品的好帮手，不少无法及时返工返学的农民工、大学生，利用电商实现了就地就近创业就业。截至2020年底，国家级贫困县网商总数达306.5万家，较2019年增加36.6万家，增长13.7%。

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