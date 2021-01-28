人民网财经1月28日电 （栗翘楚）“线上年夜饭的走红，实际上反映了餐饮线上零售化发展的新趋势，有望成为餐饮消费新的增长点。”商务部新闻发言人高峰在今天举行例行新闻发布会上表示，为保障春节期间消费者线上餐饮消费需求，就地过好年，商务部已经会同相关部门出台了餐饮服务企业新冠肺炎疫情常态化防控技术指南，督促引导餐饮企业在做好春节期间疫情防控的前提下，积极开发适合外卖的年夜饭套餐、半成品预制菜，为消费者提供定制化、多元化、高品质的餐饮服务。

同时，商务部指导餐饮外卖电商平台积极与餐饮服务企业对接，适时开设年夜饭外带点单专区，方便消费者下单预定；鼓励外卖骑手就地过年，为春节期间餐饮外卖提供配送服务保障。

高峰表示，在其他线上消费方面，为保障人民群众就地过年，商务部也积极采取措施，会同网信办、工信部、市场监管总局、消费者保护协会等单位通过举办“2021全国网上年货节”等促消费活动，为广大消费者购买年货提供便利，防范线下人员集聚可能导致的疫情传播风险。同时，商务部积极指导督促企业在确保防疫措施落实到位的前提下，备足生活必需品和居民防疫物资，丰富各类健康、文娱等服务，引导相关企业春节“不打烊”、服务“不断档”，加强运力、客服、消费者权益等各项保障措施，确保人民群众过一个安定、祥和的春节。

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