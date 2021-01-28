人民网北京1月28日电 近期，各地陆续出台了鼓励就地过年的倡议和相关政策措施。在此形势下，商务部办公厅日前印发《关于切实做好春节期间市场保供工作的通知》，明确提出要组织好“网上年货节”活动，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，因地因时制宜，多渠道、多方式满足多层次、多样化的人民生活需求，保障广大人民群众喜庆祥和欢度新春佳节。

而“就地过年”将如何影响春节期间消费市场？尼尔森东欧、中东非和亚太市场智能分析业务高级副总裁Didem Sekerel Erdogan表示：“春节仍将会提振中国快消品销售。通过预测和适应不断变化的消费需求，制造商和零售商将获得独特的机会，来帮助消费者在疫情期间继续他们喜爱的节日传统。”

尼尔森中国大数据研究高级总监刘一辰表示，“我们预计，今年春节消费者将会花更多的时间呆在家中，在家做饭、送餐到家和电商送货服务的数量预计将会激增。因此，零售商和制造商们还应该通过提供打包促销或礼品包装等物有所值的促销活动，来迎合那些想在家中享受乐趣的人们。”

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