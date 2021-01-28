新华社北京1月28日电 题：“十四五”开局之年，“国家账本”有哪些看点？——访中国财政科学研究院原副院长白景明

新华社记者 申铖

国家财政取之于民，用之于民。2021年，如何精准有效实施积极的财政政策？“国家账本”惠企利民有哪些新安排？财政运行会面临哪些挑战？围绕热点问题，记者采访了中国财政科学研究院原副院长白景明。

积极的财政政策如何精准有效、提质增效？

“精准有效”“提质增效、更可持续”——中央经济工作会议对今年实施积极的财政政策提出了要求。

在白景明看来，积极的财政政策“精准有效”应体现在三个方面：第一，财政政策在发挥效用时，应把成本控制在低点；第二，财政政策要聚焦解决经济社会发展的堵点、痛点、难点；第三，财政政策的发力点要落在外溢性强、社会效益高的地方。

财政政策“提质增效”如何理解？如何实现？

“提质增效，就是要在一定资金量的情况下，尽可能少花钱，按质量办好事、多办事。”白景明说。

在他看来，要实现提质增效，一方面，要在财政支出上优化结构，把资金用在迫切需要解决的地方；另一方面，要加强管理，确保资金“用有所值”。

为应对疫情影响、促进经济复苏，不少国家都出台了各具特点的财政刺激政策。中国的财政政策力度如何？

白景明表示，2020年，我国出台了提高赤字率、扩大专项债规模、发行抗疫特别国债、建立财政资金直达机制等多项财政政策。相较于其他国家，中国的财政政策力度大，政策时效性强，统筹兼顾了经济发展和社会发展，为中国经济恢复向好提供助力。

“国家账本”惠企利民有何新安排？

作为积极的财政政策的重要着力点，2020年我国加大了减税降费力度，助力市场主体纾困发展。

“2020年，我国减税降费规模预计达2.5万亿元，占GDP比重约为2.5%，这说明政府在‘切蛋糕’时把资金让给了企业和百姓，力度很大。”白景明说。

在他看来，2021年继续减税降费是必然趋势。今年国内外形势依然复杂，我国经济恢复的基础还不牢固，通过减税降费，继续“放水养鱼”，进一步稳住经济基本盘。

“今年减税降费的着力点还是要激发市场主体的活力，特别是中小微企业，帮助它们克服疫情影响，加足发展动力。”

2020年，我国创新性建立财政资金直达机制。日前召开的全国财政工作会议已明确，今年将继续坚持这一行之有效的做法，形成常态化制度化安排。

“资金直达机制有必要也有条件扩大范围。”白景明表示，“一竿子插到底”的资金扩大范围、增加规模之后，可更好助力解决经济社会发展中的堵点难点，提升效率。

财政运行面临哪些挑战？

财政部28日发布的数据显示，2020年全国财政收入同比下降3.9%。财政运行是否面临挑战？

在白景明看来，去年我国财政收入同比减少，一方面是受疫情影响，经济运行受到冲击，带来财政收入下降；另一方面也有自我减收的因素，由于实施了大规模的减税降费政策，“主动放弃”了一些收入。

“中国的财政运行从全球范围来看是稳健的，基本支出是可以保证的。”白景明说，在采取了多项有力举措之后，基层市县保基本民生、保工资、保运转的财力是有保障的。展望2021年，随着经济不断恢复向好，财政收入的增速有望转正。

他表示，财政收支压力一直存在，原因在于支出需求是无限的，但财政收入是有限的。“我国财政收支矛盾是有的，但是相对而言的。这一矛盾来自百姓对美好生活的需求、对公共服务的需求不断增长，这些都需要更多的资金来支持推动。”

白景明认为，长期来看，应对人口老龄化，将会成为未来财政运行的一个挑战。中国财政支出结构未来应积极调整，更加向社会保障特别是养老保险支出倾斜。“资金用在哪儿？就应用于解决短板问题，用于缓解经济社会发展中的矛盾。”

“十四五”财政领域有哪些新看点？

“十四五”时期我国进入新发展阶段，这是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的阶段。财政领域将会有哪些新看点？

在白景明看来，“十四五”的五年间，不少重要的财政改革推进可期。围绕进一步健全现代财政制度，应进一步深化财政体制改革，完善政府间收入分配；进一步深化预算管理改革，加强预算绩效管理。

与此同时，进一步完善财政支出政策和制度，调整财政支出结构，在保障公共服务均等化等重点支出上继续加力。

“此外，税制改革也将继续推进。”白景明表示，要围绕促进企业发展、促进经济高质量发展，进一步完善税收优惠政策，加强税制改革和税收政策的衔接协调，推动新发展格局加快构建。

(责编：杨光宇)