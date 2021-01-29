“十三五”时期
我国进出口总值增长17.2％
2021年01月29日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月28日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：“十三五”时期，我国进出口总值达146.37万亿元，增长17.2％。进出口国际市场份额由2015年的11.9％提高到2020年前10个月的12.8％，进口提升至11.5％、出口提升至14.2％，均创历史新高。
据统计，“十三五”时期海关监管进出口货运量221.9亿吨，增长21.9％；审核报关单3.83亿票，增长14.7％；征收税款8.99万亿元，增长8.7％。
“十三五”时期，我国口岸营商环境持续优化，进出口环节监管证件由86种减少到41种，进口、出口整体通关时间大幅压缩，制度性通关成本大幅下降。同时，我国通关科技创新应用水平大幅提升，管理系统实现整合优化、迭代升级，一大批现代化监管装备设备投入使用。
《 人民日报 》（ 2021年01月29日 01 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
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