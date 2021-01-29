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2020年我国港口货物吞吐量增长4.3%

2021年01月29日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月28日电  （记者刘志强）记者从交通运输部例行发布会获悉：2020年，交通运输主要指标总体呈现先降后升、持续恢复态势。预计全年完成交通固定资产投资3.48万亿元，实现较快增长。其中公路水路预计完成投资2.59万亿元，完成全年投资目标任务的143.8%。

　　全社会货运量基本恢复至2019年同期水平。2020年，全社会完成营业性货运量463.4亿吨，同比下降0.5%，已基本回补疫情造成的缺口。从5月至12月，货运量已连续8个月保持正增长。此外，2020年我国完成港口货物吞吐量145.5亿吨、同比增长4.3%，从4月至12月，连续9个月实现正增长。其中，内贸完成100.5亿吨、同比增长4.4%，外贸完成45亿吨、同比增长4%。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月29日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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