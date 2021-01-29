本报记者 曲哲涵

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减税降费力度空前，专项债券拉动投资给力，直达资金“一竿子插到底”……2020年，积极的财政政策积极有为，兜住了民生底线，稳住了经济大盘。

1月28日，财政部公布去年财政收支情况。过去一年，财政收入稳步回升，重点支出得到较好保障，预算执行总体良好。

2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，积极的财政政策积极有为——减税降费力度空前，专项债券拉动投资给力，直达资金“一竿子插到底”，这些措施在抗击疫情和抓“六稳”促“六保”过程中发挥了重要作用，兜住了民生底线，稳住了经济大盘。

这边，要给市场主体减负，财政收入短期内要受影响；那边，保民生、保国家重大战略任务等支出力度只增不减。一减一增，财政工作面临的困难之多、挑战之大，多年未有。

爬坡过坎的2020年已成背影，国家的“钱袋子”状况到底如何，全年财政收支“账单”有哪些看点？1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍了2020年财政收支情况。

千方百计克服“增支减收”困难，重点支出得到有力保障

2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%；全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。

“主要指标好于预期。”财政部有关负责人表示，随着推动减税降费和财政资金直达机制等规模性助企纾困政策落地见效，经济持续稳定恢复，财政收入逐季好转，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，全年财政收支运行主要呈现以下特点——

一是经济持续稳定恢复，财政收入逐季回升。2020年一至四季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

二是主要经济指标企稳好转，带动主体税种增幅回升。进口货物增值税、消费税下降8.1%，但降幅随着一般贸易进口增幅回升而逐步收窄；企业所得税下降2.4%，但下半年企业利润恢复性增长，带动收入累计降幅收窄；个人所得税增长11.4%，主要是居民收入随经济复苏恢复性增长以及股权转让等财产性收入增加。

三是多渠道盘活国有资源资产带动地方非税收入增加，涉企收费继续下降。各级政府多渠道盘活国有资源资产增加收入，带动地方非税收入增长5.6%。企业负担持续减轻，全国行政事业性收费收入下降1.4%，教育费附加等专项收入下降0.3%。

四是压减一般性支出，重点领域支出得到有力保障。全国一般公共服务、城乡社区支出分别下降1.1%、20%。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。比如，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%，扶贫支出在2019年增长14.3%的基础上又增长1.5%，社会保障和就业支出增长10.9%。

“疫情暴发蔓延时，2、3月份全国财政收入分别下降21.4%、26.1%，财政收支矛盾曾十分突出。”这位负责人说，面对不利形势，财政部门综合采取包括多渠道筹集资金、设立并实施资金直达机制、坚持政府过紧日子、大力优化支出结构、加大对地方的财力支持等一系列措施，努力挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行，发挥财政稳定经济的关键作用。

“总的看，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，2020年财政收入稳步回升，重点支出得到较好保障，预算执行总体良好。”这位负责人说。

减税降费措施支持疫情防控保供及企业复工复产

2020年，财政部会同有关部门加大减税降费力度，出台实施了7批28项有针对性的减税降费措施，支持疫情防控保供，帮扶受疫情影响较大的行业，支持企业复工复产。

——重点支持小微企业纾困发展。全国5000多万户小规模纳税人中，近九成免征增值税，余下600多万户征收率从3%降为1%，2020年前11个月共计减免增值税911亿元。

——有效保障疫情防控物资生产供应。2020年1—11月，累计为疫情防控重点保障物资生产企业减免税费652亿元，支持企业增加现金流、减少资金占用、扩大生产，大幅提升了疫情防控物资保障能力。

——帮扶困难行业企业复工复产。2020年1—11月的纳税人享受免征增值税政策，为受疫情影响较大的交通运输、住宿、服务业等减税降费382亿元；各地对受疫情影响较大的纳税人给予房产税、城镇土地使用税等减免政策，累计减税292亿元。

——有力支持稳就业、保民生。截至2020年底，全国10万户重点税源企业销售收入税费负担率预计同比下降8%；全国新办涉税市场主体1144万户，同比增长10.1%，高于前两年水平，市场主体数量增长较快，有力支撑了保居民就业。

“2021年，将持续推进减税降费政策，持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策。继续执行小微企业普惠性税收减免政策。”这位负责人表示，接下来将继续提高政策的精准性和有效性，使减税降费政策效应持续释放。“一方面，要着力优化减税降费落实机制，做好效果监测和分析研判，及时研究解决企业反映的突出问题，帮助企业用足用好政策；同时，要持续优化纳税服务，畅通减税降费最后一公里；加大各类违规涉企收费整治力度，确保各项措施落实到位。”

专项债券发行使用情况良好，政策效果符合预期

2020年，全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元，经国务院批准后中央财政已分批全部下达各省（区、市）。

财政部有关负责人介绍，地方政府专项债券除用于支持中小银行化解风险外，用于交通、市政和产业园区基础设施，以及职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务领域约占八成，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占两成。

“总体看，2020年专项债券发行使用情况良好、符合政策预期，有效发挥了地方政府债券对冲疫情影响、扩大有效投资、促进宏观经济平稳运行等积极作用。”这位负责人说。

中央经济工作会议提出，要抓实化解地方政府隐性债务风险工作。那么，目前我国政府债务风险如何？

财政部公布的数据显示，截至2020年末，我国地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元。按照国家统计局公布的2020年GDP初步核算数101.6万亿元计算，政府债务余额与GDP之比（负债率）为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。

这位负责人表示，下一步，将按照“开好前门、严堵后门”的思路，进一步完善地方政府规范举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任。“对存量隐性债务，要完善常态化监控、核查、督查机制，对风险隐患做到早发现、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。”

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 10 版）

(责编：牛镛)