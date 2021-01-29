本报记者 韩 鑫

新能源汽车智能充电设施、高端天文科普望远镜、大口径CT影像设备……工业和信息化部近日对外公布了第二批专精特新“小巨人”企业名单，来自1584家不同领域的企业凭借其自主研发的“拳头产品”成功入选。

何谓专精特新“小巨人”企业？“他们是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高且掌握核心技术、质量效益优的排头兵企业。”工信部中小企业局有关负责人介绍，自2019年7月公布首批入选名单以来，截至目前，已培育出1832家国家级专精特新“小巨人”企业，优质企业梯度培育体系已基本形成。

“小巨人”平均研发强度6.4%

深夜1点，国内某大型石油钢管工厂依然灯火通明，新上马的高合金连续管中试平台激光焊接设备正在生产。

高合金连续管是油气田开采急需的高端管材，一举突破切割头等激光焊接中的关键核心部件后，华工法利莱成功进入石化领域，并为客户赢得数千万元的新订单。

“通过自主研发实现技术突破后，我们产品的国内市场占有率有了明显提高。”华工法利莱切焊系统工程有限公司总经理邓家科告诉记者，在技术水平、切割效率比肩进口设备的同时，产品价格仅为进口的70%左右，大大降低了客户采购成本。

以独门绝技拓展市场空间，华工法利莱只是一个缩影。“专精特新‘小巨人’企业长期专注并深耕产业链某一环节或某一产品，其中深耕‘四基’领域的占比90%以上，为国内外知名大企业配套的占比近93%，在助力制造业高质量发展中作用明显。”工信部中小企业局有关负责人分析，“小巨人”企业，“巨”在创新。

据介绍，专精特新“小巨人”企业平均研发强度6.4%，平均拥有发明专利近12项，其中近170家企业产品填补国内空白，超过70%的企业设有企业技术中心或企业工程中心。

第二批“小巨人”更突出综合发展能力

如果说技术创新是“小巨人”企业的底色，那么经营稳健则让其更具韧劲。“‘小巨人’企业普遍经济效益好，管理规范，具有良好的品牌影响力。”工信部中小企业局有关负责人介绍说。

在“小巨人”企业赛诺威盛科技（北京）有限公司首席执行官付诗农看来，中小企业要重视自身品牌建设，“近年来，通过积极参与业内大型展会，企业有效拓展了渠道合作伙伴和终端用户数十家，助力销售业绩增长。”

“打开市场短期靠性价比优势，长远看，服务也应跟得上。”邓家科认为，应建立起与产品相匹配的、能够及时响应的优质售后服务体系。“目前我们已在海外30多个国家设立服务点，未来两年内还将扩展到80个国家及地区，真正做到全球客户24小时内响应。”

“相较首批，第二批‘小巨人’企业的培育条件更多元、涵盖领域更广，更加突出综合发展能力，这是根据产业发展环境变化和企业发展实践作出的科学优化调整。”中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所副所长龙飞介绍，如在经济规模方面，在符合中小企业划型标准的前提下，取消了营收4亿元的上限限制；在综合能力方面，增加了在生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑等。

“小巨人”亟待拓展融资渠道、优化发展环境

发展步入“快车道”，“小巨人”企业也面临“成长的烦恼”。“当前，专精特新‘小巨人’企业还面临融资难融资贵、发展环境待改善、协同创新须加强、产业配套和国际竞争还不够强等困难。”工信部中小企业局有关负责人表示，下一步，将着重采取务实举措、提升“小巨人”专业化水平。

“一方面，把专精特新企业培育工作纳入中小企业发展环境第三方评估重要内容，不断优化专精特新企业发展环境。”工信部中小企业局有关负责人透露，此外，将发挥国家中小企业发展基金等引导作用，带动社会资本加大对专精特新企业的股权投资力度，鼓励有条件的地方在区域股权交易市场开设“专精特新板”。

龙飞认为，还应引导和支持各地结合“小巨人”企业共性需求和本地产业发展特点，因地制宜制定培育计划和扶持措施，在服务体系、人才引进、财税支持、国际合作等方面推动配套政策细化落地。

“总的来看，当前我国专精特新‘小巨人’企业正处于高速成长阶段，优质中小企业梯度培育体系正在加速形成。”工信部中小企业局有关负责人介绍，未来将形成从创新性中小企业、省级专精特新中小企业到专精特新“小巨人”企业的培育体系，并进一步推动“小巨人”企业加快向制造业单项冠军企业、领航企业发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 10 版）

(责编：牛镛)