本报北京1月28日电 （记者韩春瑶）28日，“COVID—19时代的数字技术和平台：发展中国家的挑战与前景”会议在线上举行，会议意在探讨新冠疫情下，数字技术和平台在全球应对社会经济冲击等方面所发挥的作用。围绕疫情之下数字技术会为发展中国家的经济复苏、社会发展带来哪些影响这一主题，腾讯集团副总裁程武在会上分享了腾讯积极承担社会责任，利用互联网技术助力经济复苏、推动文化创新的实践。

据介绍，针对受早期疫情影响较大的中小微商家，拥有12亿用户的社交平台微信助力商家重新聚集用户，并通过微信支付帮助他们完成交易。疫情发生后，腾讯教育在线服务了超过1亿名学生、数百万名老师；腾讯会议在上线8个月后拥有了过亿用户。

程武在会上表示，已有10余年数字化转型积累的文化行业在疫情期间也释放出巨大能量，为人们带来了丰富的精神体验。作为数字文化的探索者之一，腾讯在2017年便明确了作为“科技+文化”公司的定位，并于2018年正式提出新文创发展思路，强调以IP构建为核心进行文化生产。“去年，影视剧《庆余年》陪伴了许多观众的在家隔离时光。这部剧共收获了超过160亿次的播放量。”程武介绍，《庆余年》改编自同名网络文学作品，其团队耐心挖掘原著价值，融入现代思想内核，从而在跨越内容形态的改编中实现了IP增值。去年2月，腾讯与敦煌研究院合作推出“云游敦煌”线上小程序，在莫高窟因疫情关闭的情况下，以电子日历、互动配音剧等贴近用户的模式继续文化传播，至今已吸引超过2100万人次。

“回顾过去一年的‘数字抗疫’行动，我们发现，那些能够深刻影响产业发展、为用户创造价值的产品，背后都有持续的创新在推动。”程武表示，数字技术与平台在客观上助力了社会各界应对新冠肺炎疫情所带来的挑战，也为社会复苏提供了长久动能。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 10 版）

(责编：牛镛)