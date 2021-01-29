全年城镇新增就业1186万人，超额完成900万人的目标任务
中国就业大局保持稳定（锐财经）
近年来，浙江省台州市仙居县横溪镇依托灯笼制作传统手工技艺，发展大红灯笼加工产业，带动村民在家门口就业增收。图为日前横溪镇三枣园村农民正在赶制大红灯笼。
近年来，江西省宜春市上高县大力发展制鞋产业，目前已聚集各类制鞋及配套企业50余家，相关从业人员近3万人，成为吸纳剩余劳动力就业的有效途径。图为日前工人在赶制运动鞋。
全年城镇新增就业1186万人，12月城镇调查失业率5.2%——两个数字，勾勒出2020年中国就业殊为不易的成绩。2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，就业面临巨大压力，但在保就业稳就业的空前行动中，在全体劳动者的辛勤努力下，中国经受住了疫情的严峻考验，就业形势逐步回稳向好。
逐季好转、好于预期
“2020年是我国就业发展史上极其不平凡的一年。”谈及刚过去的2020年，人社部就业促进司司长张莹在日前召开的人社部2020年第四季度新闻发布会上说道。
回看这一年，就业经受的考验不小。去年初新冠肺炎疫情冲击下，经济活动受到限制，企业停工停产较多，就业市场受到明显影响。2月，全国城镇调查失业率一度升至6.2%的年内高点，比1月和2019年同期高出0.9个百分点。形势严峻，保就业、稳就业成为经济大盘重中之重。
随着疫情防控取得积极成效，复工复产复市持续推进，就业岗位逐步恢复，城镇就业人员持续增长。6月份城镇调查失业率降至5.7%，同比上升幅度收窄至0.6个百分点。
进入下半年，社会生产生活秩序进一步恢复，工业生产稳定复苏，受冲击较大的服务行业也持续改善，劳动力需求不断增加。9月份失业率回落至5.4%，四季度，就业形势进一步回稳向好。
到年底，中国就业交出了一份这样的答卷：全年城镇新增就业1186万人，超额完成900万人的目标任务；12月份失业率降至5.2%，与2019年同期持平。看重点群体，高校毕业生就业形势基本平稳，农民工外出规模基本恢复至上年同期水平，全国贫困劳动力务工规模3243万人，超过上年水平。
“综合统计监测和调研情况看，2020年就业形势逐季好转、总体稳定、好于预期。”张莹说。
以空前力度应对冲击
从年初遭遇冲击、承受重压，到年底就业大局保持稳定，这背后，离不开政策扶持和各地区各部门的密集行动。“以空前力度应对空前冲击，全力以赴稳就业保就业”，张莹这样形容。
——强力政策对冲。面对复杂就业形势，各地促就业举措应出尽出，拓岗位办法能用尽用。在“减负、稳岗、扩就业”政策组合拳下，全年企业养老、失业、工伤三项社会保险共为企业和个人减负1.54万亿元，发放失业保险稳岗返还1042亿元，支出就业补助资金和专项奖补资金1000亿元。
——聚力就业扶贫。为保障劳务输出，疫情期间开通专车专列包机，帮助贫困劳动力实现“出家门、上车门、进厂门”，累计输送贫困劳动力160万人。对返乡意愿比较强的贫困劳动力，通过扶贫车间、以工代赈项目、乡村公益性岗位拓宽就近就地就业渠道。全年累计通过扶贫车间吸纳就业44万人，通过公益岗位安置502万人。
——加力创业创新。取消涉及灵活就业的行政事业性收费，支持个体经营、推动非全日制用工和平台就业等多渠道灵活就业健康发展……疫情下，“放管服”改革步伐加快，让创业创新带动就业潜力不断释放。在殊为不易的条件下，2020年全年新设市场主体2500万户左右，实现逆势大幅增长。
还有一批批新职业接连面世，共享用工、副业创新等新就业形式层出不穷，既开拓就业新机会，也为就业市场持续注入活力。
良好态势有望延续
机械制造工程技术人员、电工、汽车生产线操作工、会计专业人员、养老护理员……眼下，这些职业都缺人！
1月26日，人社部发布了2020年第四季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。这100个职业中，有36个属于生产制造及有关人员，36个属于社会生产服务和生活服务人员。“与第三季度相比，本期排行招聘需求人数环比上升明显，呈现出制造业人才需求继续保持旺盛势头、社会管理和社会服务事业人才需求加大等特点。”人社部新闻发言人卢爱红说。
不久前，中国人民大学中国就业研究所与智联招聘联合发布的《中国就业市场景气报告》也显示，2020年第四季度中国就业市场呈现持续回暖态势。
今年这一向好态势是否还能延续？
“2021年疫情变化和外部环境仍面临不确定性，但在坚实的经济基础和充足的政策工具支撑下，国民经济将进一步稳步恢复，就业形势有望保持总体稳定。”国家统计局人口和就业统计司司长张毅说。
张莹指出，国内外环境深刻变化，劳动力供给仍处高位，结构性矛盾更加突出，就业形势面临诸多不确定性。“我们将深入实施就业优先政策，突出保障重点群体就业权益，优服务、强培训、防风险、兜底线，努力确保就业目标任务完成，努力确保就业局势总体稳定。”
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