科学精准防控疫情成重点
2021年春运大幕拉开 预计发送旅客11.52亿人次
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一月二十八日，乘客与重庆客运段工作人员在发车前合影。
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从上海始发的G598次列车工作人员为旅客测量体温。
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贵州凯里南高铁站志愿者帮小乘客佩戴口罩。
本报北京1月28日电 （严冰、贾雪彤、牛嘉东）2021年春运自今日起正式启动，至3月8日结束，共计40天。作为疫情防控常态化后的第一个春运，科学精准防控疫情，保障安全有序出行是今年春运的重中之重。
笔者从交通运输部获悉，今年全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次，较2019年下降六成多，较2020年下降两成多。目前，铁路、公路和民航全面启动疫情防控工作。
据中国国家铁路集团有限公司副总经理李文新介绍，今年春运节前车票预售较往年同期下降近六成，预计全国铁路春运客流将下调至2.96亿人次。
在疫情防控方面，北京南站等车站采取严控列车超员率、加强旅客体温监测等预防性措施，充分发挥电子客票全覆盖、互联网订餐等“无接触式”服务优势。“我们运用地面上一米线、显示屏上提示、广播宣传等，指导旅客做好自身防护工作。”北京南站新闻发言人梁兆钰说。
春运期间，交通部门在时间上强调错峰避峰；在数量上控制载客率。一方面，强化综合运输协同衔接，发挥公路“最后一公里”的优势；另一方面，强调公路路网运行保障，充分利用大数据、云计算等技术，研判分析春运期间公路路网运行态势，针对可能出现的拥堵路段和收费站，提前制定和采取疏堵保畅措施，加大路网运营监测力度。
据民航局预计，2021年春运期间运输旅客量约3900万人次，与去年基本持平。为响应国家合理有序引导群众就地过年号召，切实降低疫情传播风险，民航局明确自1月27日0时起，已购买1月28日至3月8日期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。
中国国际航空公司计划执行客运航班5.35万班次。为降低旅客在途风险，国航通过“一场两区”运营模式、“舱内WiFi系统”等智能服务措施，给旅客带来满满安全感。
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