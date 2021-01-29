国家统计局：2020年规上工业企业利润增长4.1%
2021年01月29日07:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月27日电 （记者陈炜伟）国家统计局27日发布的数据显示，2020年，全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。
2020年，在41个工业大类行业中，26个行业利润总额同比增加，15个行业减少。其中，专用设备制造业利润总额比上年增长24.4%，化学原料和化学制品制造业增长20.9%，有色金属冶炼和压延加工业增长20.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%；石油和天然气开采业下降83.2%，煤炭开采和洗选业下降21.1%。
数据显示，12月份，规模以上工业企业利润同比增长20.1%，增速比11月加快4.6个百分点，继5月份实现月度增速由负转正后，连续7个月保持两位数增长。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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