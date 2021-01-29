财政部：去年国有企业营业总收入增长2.1%
2021年01月29日07:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月27日电 （记者汪文正）财政部27日发布数据显示，2020年，全国国有及国有控股企业营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%，较2020年前11个月提高1.3个百分点，经济运行回稳向好趋势不断巩固。
其中，2020年，中央企业营业总收入353285.6亿元，同比下降1.9%；地方国有企业营业总收入279582.1亿元，同比增长7.5%。
数据显示，2020年，国有企业营业总成本614685.2亿元，同比增长2.8%；利润总额34222.7亿元，同比下降4.5%，较2020年前11个月降幅收窄1.6个百分点。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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