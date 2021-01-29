本报北京1月28日电 （记者汪文正）1月28日，财政部召开新闻发布会介绍2020年财政收支情况。2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。其中，中央一般公共预算收入82771亿元，地方一般公共预算本级收入100124亿元。全国税收收入154310亿元；非税收入28585亿元。

据介绍，2020年一至四季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。“随着减税降费和新增财政资金直达机制等规模性助企纾困政策效果逐步显现，复工复产复市复业有序推进，疫情防控取得重大战略成果，经济逐月持续稳定恢复，带动6月份以后全国财政收入当月增幅连续正增长。”

支出方面，2020年，全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。其中，中央一般公共预算本级支出35096亿元；地方一般公共预算支出210492亿元。重点领域支出得到有力保障。全国卫生健康支出增长15.2%，其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%；农林水支出增长4.4%，其中扶贫支出在2019年增长14.3%的基础上又增长1.5%；社会保障和就业支出增长10.9%；住房保障支出增长10.5%；教育支出增长4.4%；交通运输支出增长3.2%。

有关负责人介绍，2020年，新冠肺炎疫情对财政收支造成较大冲击，财政部门坚持积极的财政政策更加积极有为，综合采取一系列措施，努力挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行：

多渠道筹集资金。赤字率从2.8%提高至3.6%以上，新增财政赤字1万亿元。安排地方政府新增专项债券3.75万亿元，比上年增加1.6万亿元。发行抗疫特别国债1万亿元。同时加大各类结转结存资金盘活使用力度，多渠道努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。

设立并实施资金直达机制。新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民。

坚持政府过紧日子。中央部门带头精打细算、勤俭节约，本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。督促地方大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理，严格执行各项经费开支标准。

大力优化支出结构。坚持有保有压，把严把紧预算支出关口，集中财力保障党中央、国务院各项决策部署的有效落实，重点支持疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等领域。

加大对地方的财力支持。安排中央对地方转移支付8.39万亿元，增长12.8%，增量和增幅为近年来最高，支持地方兜牢“三保”底线。

“总的看，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，2020年财政运行逐季好转，财政收入稳步回升，重点支出得到较好保障，预算执行总体良好。”这位负责人说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)