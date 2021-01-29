财政部：去年全国企业新增减负超2.5万亿
本报讯（记者 孙杰）昨天，财政部举行网上新闻发布会，介绍2020年财政收支情况。去年全国一般公共预算收入为182895亿元，同比下降3.9%。通过减税降费，预计为企业新增减负超过2.5万亿元。
2020年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。全国税收收入154310亿元，同比下降2.3%；非税收入28585亿元，同比下降11.7%。财政部相关负责人表示，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，中国经济持续稳定恢复，财政收入逐季好转，全国一般公共预算收入下降3.9%，好于预期。
支出方面，各级政府严格落实过紧日子的要求，全国一般公共服务、城乡社区支出分别下降1.1%、20%。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。全国卫生健康支出增长15.2%，其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%。
据了解，2020年财政部出台实施了7批28项有针对性的减税降费措施，进一步加大税费支持力度，预计2020年为企业新增减负超过2.5万亿元。
财政部表示，今年将着力优化减税降费落实机制，密切关注各行业税负变化，及时研究解决企业反映的突出问题。同时持续优化纳税服务，简便办税程序，完善具体服务措施，畅通减税降费“最后一公里”。今年将保持政策连续性稳定性，持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策。继续执行小微企业普惠性税收减免政策。
去年新冠肺炎疫情对财政收支造成较大冲击。财政部在特殊时期采取特殊举措，赤字率从2.8%提高至3.6%以上，新增财政赤字1万亿元。安排地方政府新增专项债券3.75万亿元，比上年增加1.6万亿元。发行抗疫特别国债1万亿元。相关负责人介绍，新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，推动资金高效精准投放到终端。
按照政府过紧日子的要求，中央部门带头精打细算、勤俭节约，本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。财政部还督促地方大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理，严格执行各项经费开支标准，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。
对外界关注的政府债务问题，财政部介绍，截至2020年年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元，按照国家统计局公布的2020年GDP初步核算数101.6万亿元计算，政府债务余额与GDP之比（负债率）为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。
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