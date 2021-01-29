孙杰

原标题：“追星”入场，基民也疯狂？

本报记者 孙杰

“股票是啥都不知道的基民挣嗨了！”一位投资者发现，自己刚学会买基金的“小白”老爸不仅在秀投资收益，甚至还开始分析挣钱逻辑。

今年开年，不光A股行情躁动，基金发行同样异常火爆，一日售罄的百亿规模“日光基”频现。而爆款基金背后，是大批基民在跑步入场，甚至引发多只明星基金升级“限购”。

●基金经理“出圈”上热搜

1月27日，易方达基金公告表示，调整旗下易方达蓝筹精选混合型基金大额申购及大额转换转入业务金额限制，将基金申购限额由原来的10万元，大幅降至5000元。

根据公告，自1月28日起，基金“单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金的金额不应超过10万元”，调整为“单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金的金额不应超过5000元”。

这只基金由易方达明星基金经理张坤掌舵。资料显示，截至2020年12月31日，张坤管理的主动权益类基金总规模达1255.11亿元，为公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理。

基金“限购”，背后缘于投资者对这些热门基金的热捧。去年，易方达蓝筹精选混合型基金收益率超过95%，近期以来蓝筹股也一直受到市场热捧。1月26日，基金经理张坤甚至“出圈”被送上微博热搜。不仅如此，张坤在微博还拥有自己的“超话”、后援会等，这些以往在“饭圈”才出现的粉丝文化，在一向高冷的基金圈弥漫开来，足见基金的火热程度。

这已不是该基金申购限额的首次下调了。今年1月7日，易方达蓝筹精选混合型基金就已大幅下调过一次申购限额，从1月8日起，将单账户基金申购限额由100万元调低至10万元，并暂停大额申购。

●基金发行掀起小高潮

其实，近期已有多只公募基金开始“限购”，为基民的热情降温。太平睿盈混合型证券投资基金公告称，自1月26日起，对太平睿盈混合A、太平睿盈混合C的投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制；如投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的，基金管理人有权拒绝。该基金还决定，1月26日起暂停大额申购、大额转换转入，以及大额定期定额投资。

同日，融通成长30灵活配置混合型基金也公告表示，自1月26日起，调整单个基金账户单日累计申购、定期定额投资、转换转入的限制金额为1000万元（不含1000万元）。

除了接二连三的基金“限购”公告，新发行基金认购同样火得“一塌糊涂”。有统计显示，今年开年不到一个月，新发行基金超过百亿规模的就已超过20只，

掀起多年来难得一见的基金发行高潮。

●基民投资仍需理性

“爆款”基金频现，这说明公募基金正得到投资者的认可。多位业内人士表示，在A股越来越分化的市场行情里，机构的主导作用越来越明显，散户想从股市赚钱将越来越难，而通过购买基金间接入市，或是更好的投资选择。

中国证券投资基金业协会近日发布的2020年公募基金数据显示，截至2020年年底，我国公募基金资产管理规模合计为19.89万亿元，较2019年末增长34.7%。其中，公募基金投资股票5.22万亿元，持有A股市值合计4.80万亿元，占沪深两市流通总市值的7.58%，为近10年来最高水平。

“当你发现身边多了好多买基金的人，你就应该知道不能买了。”对基金近期的急剧升温，有老股民调侃道。一些业内人士也提醒，基金发行火爆，可能意味着市场出现了短期高点，投资者仍需理性，不要追涨杀跌，也不要迷信基金经理以及基金的历史表现。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)