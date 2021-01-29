陶凤 吕银玲

2020年公共预算账单来了。1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，会上介绍，2020年，面对新冠肺炎疫情冲击，各级财政部门推动减税降费和财政资金直达机制等规模性助企纾困政策落地见效，经济持续稳定恢复，财政收入逐季好转。数据显示，2020年全国一般公共预算收入下降3.9%，好于预期；全国一般公共预算支出增长2.8%，在坚决落实政府过紧日子要求的同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。

卫生健康支出增长15.2%

财政部相关负责人在会上表示，2020年我国经济持续稳定恢复，财政收入逐季回升。2020年1-4季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

2020年公共预算减收增支明显，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。其中，全国税收收入154310亿元，同比下降2.3%。全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。

值得注意的是，在全国一般公共服务、城乡社区支出分别下降1.1%、20%的同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到了有力保障。例如，全国卫生健康支出增长了15.2%，其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%；社会保障和就业支出也增长了10.9%。

民生银行研究院宏观分析师孙莹在接受北京商报记者采访时表示，2020年，由于疫情冲击导致各项经济活动放缓，为缓解企业短期流动性压力，政府加大减税力度，重点行业提供的重点税种收入减收突出。与此同时，财政支出保持较大力度，中央本级支出负增长，压减支出成效明显。

经济学家、华夏新供给经济学研究院院长、财政部财政科学研究所研究员贾康也对北京商报记者表示，2020年是大疫之年，财政减收和增支都非常明显。在去年两会上就已经提出，把财政赤字率提高到3.6%以上，这是前所未有的一个官方确定的年度高赤字率水平，因为减收增支都是预料之中的事情。2020年防控疫情必然要增加相关支出，从当时应急的一些专项资金，到后来经济社会转入正常状态所需要的一些投入，疫情防控直接相关公共卫生支出增长74.9%，是可想而知的结果。

八成专项债券用于民生

面对收支矛盾，在2020年这个特殊时期，财政部也采取了特殊举措，赤字率从2.8%提高至3.6%以上，新增财政赤字1万亿元。

为了多渠道努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口，2020年安排了地方政府新增专项债券3.75万亿元，比上年增加1.6万亿元。此外，发行抗疫特别国债1万亿元，同时加大各类结转结存资金盘活使用力度。

财政部上述负责人表示，3.75万亿元新增专项债券已分批全部下达各省（区、市）。地方政府专项债券除用于支持中小银行化解风险外，用于交通、市政和产业园区基础设施，以及职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务领域约占八成，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占两成。

“总体看，2020年专项债券发行使用情况良好、符合政策预期，有效发挥了地方政府债券对冲疫情影响、扩大有效投资、促进宏观经济平稳运行等积极作用。”该负责人称。

贾康表示，地方政府债券使用领域的大趋势没有改变。总体来说，发债要更多地支持基础设施、公共工程建设。

据了解，为保障地方政府债券高效精准投放到终端，财政部还设立并实施了资金直达机制。按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则，新增财政赤字和抗疫特别国债2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民。

对于地方政府债务余额情况，发布会上还介绍，截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元。

政府债务是否存在风险？按照国家统计局公布的2020年GDP初步核算数101.6万亿元计算，上述政府债务余额与GDP之比（负债率）为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。

新增减负超2.5万亿元

除了发行债券，减轻企业负担也是推动经济复苏的重要一环。2020年以来，财政部还加大了减税降费力度，出台实施了7批28项有针对性的减税降费措施，预计2020年为企业新增减负超过2.5万亿元。

其中，在重点支持小微企业纾困发展方面，全国5000多万户小规模纳税人中，近九成免征增值税的基础上，对余下600多万户征收率从3%降为1%。2020年1-11月，共计减免增值税911亿元。阶段性减免中小微企业和个体工商户养老、工伤、失业保险费占三项社保费全部减免额的近90%。

为了有效保障疫情防控物资生产供应，去年1-11月，我国还累计为疫情防控重点保障物资生产企业减免税费652亿元。

据了解，在一系列“免减缓”措施下，2020年民营经济销售收入同比增长8%，高于全国企业总体水平2个百分点。

贾康指出，“今年要把减税降费工作做得更好，减税降费效应是与方案的合理性相关的。未来，减税方面估计还会打增值税的主意，前几年明确增值税标准税率降低以后，三档税率还要并两档，肯定是比较高的往比较低的去并，具体方案怎么做还有待观察。在减税之外，更多的负担怎么往下降，更多的是关系到配套改革的攻坚克难，比如几百种行政性收费需要往下降，但怎么样才能降下来，难度甚大，这是问题的关键”。

“要做好减税降费工作，就需要继续依法依规组织税费收入，坚决守住不收‘过头税费’的底线。”孙莹说。

据财政部透露，今年还将持续推进减税降费政策。保持政策连续性稳定性，持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策，继续执行小微企业普惠性税收减免政策。此外，还要防止弱化减税降费政策红利，严肃查处政策不落实、增加企业负担、损害群众利益等问题，确保各项措施落实到位。北京商报记者 陶凤 吕银玲

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)