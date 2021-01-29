岳品瑜

监管重压之下，高仿App仍然活跃在黑产市场。1月28日，北京商报记者了解到，当前仍有软件开发团队提供高仿App制作业务，贷款类App售价不一，但无法在应用商城内上线。同时，高仿App还可以留存、备份用户数据，在遭到举报后换一个“壳”便可重新使用。高仿App屡禁不止，诈骗行为也仍在继续。法律人士对此则明确表示，买家如果利用App实施诈骗活动，卖家可能构成诈骗的共犯。

在线定价上架受限

1月28日，北京商报记者通过某网络社交平台的“小广告”注意到，不少软件开发团队宣称承接各类App制作活动，提供的部分模板样本与官方平台如出一辙。

通过对方留下的联系方式，北京商报记者与其取得了联系。在北京商报记者提出想要制作一个与现有贷款类App相同的App时，对方表示没有问题并提供了一个具体的产品展示链接。链接显示，公司可开发软件包括语聊直播、微盘交易所、金融项目等多个板块。在金融项目板块中，展示案例包括“随心小贷”“代还管家”“蚂蚁金服”等3个产品名称。

对于北京商报记者随意给出的一个在苹果应用商城内上线的借贷类App，该商家称可以1:1完成制作，包括源代码、界面美化等费用在内，报价为5500元，后续每月运营费为2000元，服务器续费另算。“仿造的App可以通过二维码下载，要是想在应用商城内上架需要根据实际情况定价。”

而另一同样承接贷款类App开发的商家告诉北京商报记者，1:1制作软件，最终价格由App内置功能实现的难易程度来决定，只需要提供想要的App便可以在线报价，贷款类App价格整体相差不大。对于北京商报记者提供的一款某上市公司旗下信用卡分期借款软件，对方给出的报价为2.98万元，工期20天，后续可免费维护。同时，该商家强调称，可免费提供数据备份服务，如果后续仿造的App被举报，可为买家更换域名和服务器继续使用。

至于如何在应用商城内上架，该商家介绍称，如果是其他类型App上架，在团队开发完成后仅需要支付应用市场所需费用即可，相较于苹果应用市场，安卓应用市场所需费用、周期等均较少，“但是贷款类App是没有办法上架的，现在我们也做不了，审核限制太高，现在根本不会通过”。

对此，苏宁金融研究院金融科技研究中心主任孙扬表示，不同于其他类型的App，贷款类App存在大量风险，涉及非法放贷、骗取用户敏感信息、诈骗等多方面。高仿类App主要是借助被仿造平台的品牌效应，从而快速地实现用户扩展，成本低、收益高，但大多是在施行违规操作。

北京中闻律师事务所律师张鹏则明确表示，根据相关法律规定，针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪，涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪。尤其是金融领域的高仿App，制作动机不纯，交易双方均不应该存在侥幸心理，买家如果利用App实施诈骗活动，卖家可能构成诈骗的共犯。

花式变身防不胜防

北京商报记者多方了解到，当前借贷类高仿App包括两种形式，一种是通过假冒App，吸引用户在App内自有渠道借款，实施高利贷、套路贷；另一种则是通过激活银行卡、预交服务费等不同话术直接对用户实施诈骗。一名曾经从事714高炮类App开发工作的人员告诉北京商报记者，制作一个高仿App并不费事，当前业内有许多小型软件开发类公司专门从事此类工作，甚至部分App源代码都可以通过购买获取，后续根据买方具体需求简单修改即可。以消费金融类平台为例，App仿造出来之后，消费金融平台原本的还款时间、利率计算等难以符合买家需求，便会对该部分功能进行单独修改。

该研发人员进一步介绍指出，高仿App最主要的还是利用用户对于正版平台的信用，交易对象实际上就是一个“壳”。即便是被举报后无法使用了，但用户数据已经保存在后台，换一个“壳”便可重新使用。不过，该研发人员表示，当前由于监管环境趋严，不少第三方支付公司终止了与现金贷平台的合作，“操作高仿App成本低，但没有支付渠道会有点麻烦，坏账的风险也要自己承担”。

正如前述研发人员所言，借贷类高仿App多利用用户急需用钱的心理，降低用户心理防备，实施诈骗活动。高仿App当前仍有市场，也意味着围绕其发生的诈骗行为仍在继续。两名曾被诱导下载高仿App的用户向北京商报记者介绍，通过对方提供的二维码下载借贷类App后遭遇诈骗。

孙扬认为，当前不排除部分借贷平台的员工，在公司内获得客户借贷信息后泄露给他人。用户想要避免这种风险，应该明确正规贷款平台客服人员不会用个人的联系电话与用户联系，也不会通过其他方式收集用户身份、银行卡等信息，“正规的线上贷款都是通过模型批量化审批的，绝对不要相信人工审核借款的说法”。

“这与此前电商领域的‘退货’等诈骗流程如出一辙，涉及金融领域高仿App的一大风险，即窃取个人隐私信息，进而牵扯到信息非法倒卖、实施精准诈骗等，”金融科技领域资深专家苏筱芮指出，“用户也应该提高警惕意识，多方验证App是否来源正规，不轻易透露个人信息及敏感账户信息、验证码等。”

屡禁不止如何防范

不只是消费者受骗，高仿App的存在也让被仿冒的正规平台如鲠在喉。一名金融行业从业者告诉北京商报记者，此前，其所在公司旗下平台曾由于未注重软件著作权的审核，被人钻了空子，打着公司旗号、实则为贷款超市的高仿App，一度在应用商城内上架，多方投诉后才得以解决。

另一名行业从业者则指出，高仿App开发行为较为隐蔽，平台方很难发现问题。即便是在发现假冒后，想要进一步打击背后犯罪分子，也并不容易。“有时候我们会联合警方悄悄摸底一锅端，但也不是每次都能抓到人。”

为了提高用户警惕，由中国消费者协会等部门成立的App专项治理工作组，曾多次发文提示用户防范“山寨/高仿App”。不少平台也加强了用户提示，1月28日，360数科旗下360借条反诈实验室统计发布2020年八大电信骗局，其中便提到了“伪造借款App”。

多重打击之下，高仿App为何屡禁不止？苏筱芮认为，原因一是高仿App产业链相关从业人员法律意识淡薄，为牟利不惜铤而走险；二是顶层制度尚未完善，缺乏明确的部门分工内容与相关处置细则；三是一些被仿冒机构也缺乏有效的约束手段，通常以“风险提示”为名发布通告，维权难；四是打击力度不够，通常是产生了不良结果后再去处置。

对于如何打击，孙扬指出，要通过计算机技术，监控互联网上的App资源并进行自动识别。同时，要制定保护App产权的法规，对于仿冒等行为要进行顶格处罚。再次，应用商店也应担负起责任来，切实通过AI和人工审核双保险，让应用市场中的仿冒App无所遁形。

“监管环节前移是较为重要的手段。近年来，监管为整治洗钱、跨境赌博、电信诈骗等案件，前置监管环节从支付端入手，斩断违法、涉赌资金链。”苏筱芮建议，一是从顶层制度着手，完善高仿App等相关不法行为的认定情形，厘清各部门监管职责分工；二是加强应用市场中的App监管，对于监管不力的应用市场App审核责任人，应对扰乱市场秩序、危害公共安全的行为担责；三是设立专门的投诉举报渠道，畅通个人、企业主体反馈流程；四是加大司法打击，专门树立一批大案、要案典型以震慑不法分子，肃清行业风气。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)