姚倩

继国家市场监管总局食品经营司印发《关于排查违法经营“不老药”的函》后，北京商报记者调查发现，NMN市场乱象仍在，多家提供NMN代工服务的企业对产品以保健品的身份进行推销。一番宣传包装后，成本百元的产品售出千元的高价。《关于排查违法经营“不老药”的函》提到，NMN在我国未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可。在业内人士看来，利益驱动商家铤而走险，而随着监管的不断趋严，NMN的市场水分将被挤出。

成本低至几十元

在NMN相关产品面前，长生不老似乎变得不再是梦想。延长寿命抗衰老、增强免疫活到120岁……灵丹妙药似的NMN相关产品在各大电商平台开出不菲的价格，1000元/瓶的均价，有些产品甚至上万元一瓶。

北京商报记者调查发现，市面上昂贵的NMN产品成本价最低仅需几十元。“公司在做一款国产NMN产品，500盒起订的话，拿货价只需要78元/盒（每盒6瓶，1瓶30粒）。”优达生物相关负责人告诉北京商报记者，想做自己的品牌也没问题，公司提供贴牌定制服务，产品名称及包装都可以更改，申请商标的费用为800元/个。

若按上述价格及规格换算下来，其生产的国产NMN产品成本仅需13元/瓶。相比上千甚至万元的售价，进口NMN产品的成本也不高。一位NMN产品全国招商主任介绍称，以2500瓶为起订量，公司提供定制服务，并免费提供美国5类膳食补充剂商标。根据其发来的NMN产品代工报价表，一款进口NMN产品的拿货价为180元/瓶，一瓶包含20粒。拿货量越多，价格则越低。

NMN又称β-烟酰胺单核苷酸。2016年，哈佛大学医学院David Sinclair教授研究发现，相当于人类年龄70岁的小鼠服用NMN一周后回到20岁的状态，且寿命延长了20%，NMN产品的长寿概念由此传开。尽管在动物实验中有一定效果，但NMN是否对人体有效并未经过临床试验的认证。

利益驱动下的擦边球

事实上，国家已关注到这一市场并开启全面排查。《关于排查违法经营“不老药”的函》提到，“不老药”的主要成分为烟酰胺单核苷酸（NMN）或以此为原料生产，个别以压片糖果等普通形式存在，主要宣传“抗衰逆龄、修复DNA、预防老年痴呆”等作用。目前，NMN在我国未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可，即在我国境内，NMN不能作为食品进行生产和经营。

优达生物相关负责人提供的产品资质认证表显示，其NMN产品名为汤贝斯NMN昆布酵母压片糖果，公司取得的则是食品经营许可证。在产品介绍时，该负责人将公司NMN产品定位为保健品，并表示其具有精力改善、视力改善以及高血糖下降等作用。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江在接受北京商报记者采访时表示，这种产品在我国既没有获批食品，更没有获批药品及保健品，产品安全性和有效性尚未得到验证，相关描述涉嫌虚假夸大宣传。

为何在全面排查启动后，仍有企业顶风作案？中国食品产业分析师朱丹蓬在接受北京商报记者采访时表示，利益是驱动商家进行不法行为的主要因素。

优达生物相关负责人透露，公司以产品供应为主，价格方案由经销商自主定价。“贴牌定制的优势不言而喻，目前市面上的NMN产品层出不穷，做出自己的独有品牌就能赚钱。我这边客户产品销量都不错，其中78元/盒的产品市场价普遍在998元/盒，基本上10天能售出150瓶。”

按该负责人所说，若以998元/盒的价格售出，150瓶的NMN产品净赚上万元。

监管亟待进一步加强

“监管处于空白，这给了不良商家一些钻空子的空间。”朱丹蓬指出，国家对跨境电商等有监管，但具体到NMN产品监管细则，仍存在空白点。

作为维生素B族的衍生物，NMN被列入了跨境购“正面清单”。经国务院批准，由海关总署、质检总局、食品药品监管总局等部委共同印发的《关于公布跨境电子商务零售进口商品清单的公告》包含了“未混合的维生素B以及衍生物”等商品。

在跨境电商东风下，进口NMN产品无需经过备案便可销售。“进口原装”抗衰老是各大电商平台NMN产品的宣传卖点和主打概念。天猫国际一家WdcyhLeabon海外专卖店工作人员介绍，店铺NMN产品为美国进口，具有延长寿命，延缓衰老等多项功能；京东HERBALMAX的海外旗舰店客服人员介绍称，店铺在售的美国进口NMN补充剂可改善身体机能，延缓衰老。

朱丹蓬认为，凡是没有获得药字号以及健字号许可的产品，严禁带有功能性的宣传。由于销售主体在中国，销售受众人群涉及中国公民，上述通过跨境电商进来的产品同样需要受到相关制约。

“《关于排查违法经营‘不老药’的函》已经释放出国家监管这一市场的信号，相信2021年会有具体的落地措施。” 朱丹蓬建议，要加大这一方面的监管力度、处罚速度及力度。值得一提的是，一些商家已开始调整。尚科生物相关负责人称，由于出了《关于排查违法经营“不老药”的函》相关文件，公司现在不提供NMN贴牌加工服务。 北京商报记者 姚倩

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)