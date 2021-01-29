魏桥

本报讯 记者魏桥报道 在1月28日商务部召开的例行发布会上，新闻发言人高峰介绍，商务部委托第三方进行的大数据统计显示，2020年全国832个国家级贫困县网络零售总额达3014.5亿元，同比增长26%。其中，第四季度国家级贫困县实现网络零售额945.7亿元，同比增长30.4%，主要指标持续向好，发展动能不断增强。

高峰介绍，其主要特点体现在以下几方面：一是电商增长势头明显。分季度看，一至四季度同比分别增长5.0%、32.0%、34.5%、30.4%。分类别看，实物类网络零售额为1769.7亿元，同比增长48.0%，增速比2019年高出16.6个百分点；服务类网络零售额为1244.8亿元，同比增长4.1%。

二是实物类电商发挥主导作用。2020年，实物类网络零售额占国家级贫困县网络零售总额的比重为58.7%，比2019年提高8.7个百分点。其中，位居销售额前三的是食品保健、家装家饰、服装服饰，网络零售额分别为881.8亿元、169亿元、133.2亿元，同比分别增长69.3%、25.8%、9.1%。药品器械、书籍音像网络零售额增长迅猛，同比分别增长192.5%、110.6%。

三是服务类电商基本恢复到疫前水平。服务类电商在四季度实现年内首次由负转正。2020年全年，在线餐饮网络零售额为505亿元，同比增长13.5%。游戏话费、生活服务网络零售额分别为48亿元、75.3亿元，同比分别增长59.7%、29.5%。在线旅游网络零售额为580.6亿元，同比下降6.1%。

四是农产品电商持续较快增长。2020年，国家级贫困县农产品网络零售额为406.6亿元，同比增长43.5%，增速比2019年提高14.6个百分点，反映更多农民将农产品转向线上销售。其中，草药、水果、茶饮网络零售额分别为112.5亿元、87.8亿元、75.9亿元，同比分别增长39.9%、68.8%、36.5%。

五是农村电商助力脱贫攻坚成效明显。面对疫情冲击，农村电商成为农民销售农副产品、购买生活必需品的好帮手，不少无法及时返工返学的农民工、大学生利用电商实现了就地就近创业就业。截至2020年年底，国家级贫困县网商总数达306.5万家，比2019年增加36.6万家，增长13.7%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)