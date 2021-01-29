孟 妮

在全球投资遭遇疫情重创的背景下，2020年，中国对外投资合作保持平稳健康发展，对外投资总体实现增长。

根据商务部、国家外汇管理局统计，2020年全年，中国对外直接投资1329.4亿美元（折合人民币9169.7亿元），同比增长3.3%。其中，对外非金融类直接投资1101.5亿美元（折合人民币7597.7亿元），同比下降0.4%。

“2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球投资大幅缩水。在此背景下，中国对外投资实现同比增长3.3%，可谓逆势增长，成绩斐然。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授吕越表示，这其中，对“一带一路”沿线国家和地区投资的逆势增长功不可没。

展望2021年，吕越认为，“一带一路”国家和地区仍然是中国对外投资合作和区域供应链中心布局的重点区域，也将继续成为中国企业海外绿地投资的亮点区域。

2020风景各不同

受疫情影响，2020年，全球外商直接投资（FDI）流量继续呈现下降趋势。联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》显示，2020年，全球FDI流量在2019年1.54万亿美元的基础上，下降近40%。

与之形成鲜明对比的是，2020年，中国对“一带一路”沿线国家投资稳步推进，逆势增长。据商务部统计，2020年，中国企业在“一带一路”沿线对58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，比前一年提升2.6个百分点，主要投向新加坡、印尼、越南、老挝、马来西亚、柬埔寨、泰国、阿联酋、哈萨克斯坦和以色列等国家。

“疫情暴发以来，我们通过加强与尼泊尔、菲律宾等国家的抗疫合作，强化了‘一带一路’合作基础，各国合作抗疫的信心更加坚定。与此同时，基于全球价值链分工的深化，中国经济率先复苏和提振通过产业链有效传导，带动全球投资的增长。”吕越如是说。

她进一步谈到，过去一年中，中国对粤港澳大湾区、海南自贸港以及国内复工复产、医疗卫生体制的投资，外溢到“一带一路”沿线国家，如柬埔寨、老挝、匈牙利等，从而带动了中国对相关国家的基础设施、医疗卫生、人文交流、数字经济、5G等新业态合作领域的投资，并促进其经济复苏。

2021反弹当可期

2021年，主要的国际组织预测世界经济将强劲反弹。

据国际货币基金组织此前预测，2021年，全球GDP增长率将达4.8%，比2020年提高9.5个百分点。世界银行发布的预测显示，2021年，全球GDP增长率为4.3%，比2020年提高8.4个百分点。

尽管如此，吕越认为，考虑到疫情仍然存在反复的可能，且疫苗普及需要时间，加之全球价值链分工受到疫情、中美贸易摩擦的影响出现的重构和调整，这些都将深远影响2021年及以后的全球经贸格局和发展，增加全球投资的不确定性和风险。

在此背景下，中国对外投资能否再续佳绩，逆势飞扬，备受各界关注。

“党的十九届五中全会公报指出，中国将继续推动共建‘一带一路’高质量发展，积极参与全球经济治理体系改革，以高水平打造国际合作和竞争新优势。”吕越表示，2021年，在全球经济下行、贸易保护主义盛行的背景下，“一带一路”合作将是维护全球化和自由贸易、改革完善全球治理的中坚力量，加快推动“一带一路”倡议与其他多边合作议程、区域合作议程如RCEP、CPTPP等的协调，将为实现

人类命运共同体的建设提供有力支持。

事实上，“一带一路”也是2021年中国相关部门对外投资促进的重点。记者了解到，为推动对外投资提升质量效益，2021年，中国贸促会将编发40个国家营商环境指南以及完成新增40个国别法律研究工作，并且举办“走出去”系列培训，把帮助企业防控风险摆在突出位置，扩大企业合规风险排查范围，加强海外风险预警。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)