阎 密

■ 本报记者 阎 密

盲盒，顾名思义就是在相同的盒子中放置不同的商品，消费者事先不知道盒子里装的是哪一款，但有一定概率能抽到自己心仪的商品。除最初的玩具外，餐饮、美妆、文具、图书等诸多消费领域也掀起了“盲盒风”，消费市场上随处可见盲盒的身影。在“盲盒经济”迅猛发展的同时，随之而来的一些问题也不容忽视。

为何买买买停不了手

一位盲盒爱好者在接受媒体采访时称，她从2019年初开始购买盲盒，截至2020年11月一共购买了300多个盲盒，其中有8个单价接近千元。

有玩家为了抽中某款单价约999元的限量版玩偶一次性买了500只盲盒，单次消费高达3万多元。

在二手交易市场，一些“隐藏款”等稀有盲盒玩具被炒到上千元。例如，2019年9月，原价仅为59元的潘神圣诞隐藏款盲盒在某二手交易平台的售价高达2350元。

2019年8月，天猫国际发布的《95后玩家剁手力榜单》显示，有20万消费者在盲盒上的花费超过2万元，甚至有消费者一年要耗资百万元购买盲盒。

有调查显示，2019年国内盲盒行业市场规模为74亿元，预计2021年将突破百亿元。

盲盒市场的火爆离不开经营者们的“操盘”手段，他们深谙消费者心理，营销方式花样多多。有的通过与明星、综艺节目、网红主播等合作不停地刷存在感；有的通过玩家分享、讨论、交换等方式唤起消费者的收藏心理和炫耀心理，激发消费者的购买欲望；还有的打造“系列”概念，并设置一个最难获得的“隐藏款”等进行饥饿营销，抽中概率大多为“百里挑一”。

这类营销手段使很多消费者醉心于享受拆盲盒所带来的不确定性与惊喜感，引发冲动购买，助长了非理性消费行为。青少年群体由于好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不健全，十分容易为购买盲盒上瘾，有的甚至为了抽中“隐藏款”而直接“端箱”。

有商家涉嫌虚假宣传

盲盒与普通商品相比具有很强的信息不对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选购，很容易被商家的夸大商品价值、虚构中奖概率以及盲盒本身颜色与款式不符等所误导。

2020年10月，消费者侯先生向深圳市消委会投诉称，其花100元网购的盲盒商品与宣传严重不符，宣传使用的图片过于美化，实物娃娃肤色与宣传图片差别很大。

盲盒产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现。有的产品不符合有关国家标准安全性指标，有的是山寨品或二次销售品，有的是没有生产日期、质量合格证以及生产厂家的“三无”产品，还有的存在划痕、掉漆、污渍等质量瑕疵。

上海市浦东新区消保委2019年12月委托专业检测机构对10组不同品牌的盲盒产品进行检测，结果发现8件样品存在“小零件”隐患，可能造成儿童呼吸道堵塞，进而窒息。

盲盒的售后服务也亟待改善。有消费者反映一些商家“店大欺客”，消费者遇到质量问题只换不退；还有消费者反映商家售后效率低下，对消费者的问题拖延处理。

购买盲盒勿盲目

针对盲盒市场出现的乱象，中国消费者协会日前发布消费提示称，经营者销售盲盒当规范，消费者购买盲盒勿盲目。

中消协认为，当前有的经营者产品本身并没有过硬的竞争力，只想蹭盲盒的营销热度；有的经营者则将盲盒当成清库存的工具。这些行为不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了市场秩序，不利于行业的健康发展。

中消协指出，盲盒的基本属性是商品，经营者必须承担法定质量担保责任。一方面，要保证产品来源可靠、链条完整，杜绝“三无”产品和仿冒品；另一方面，积极履行退货、更换、修理等经营者义务，不得以“附赠品”“抽奖品”等借口免除应当承担的质量保障和售后服务义务。

尽管盲盒销售中关于产品款式等存在一定的保密性，但关系产品质量和服务的信息，如产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警示、价格、“三包”等，经营者均应充分告知，保证真实全面，不得作出虚假、夸大或引人误解的宣传，让盲盒内在物品的商品价值、出现概率、分布方式等关键信息真实透明，保障消费者的知情权，确保消费者知情选择。

盲盒营销应适度，不可过度营销消费者的猎奇心理误导消费者冲动消费。

中消协提醒消费者认清风险理性消费，适度消费勿盲目跟风。

消费者应保留购物票据等相关凭证，权益受损应依法维权。当自身合法权益受损时要及时与经营者沟通协商，协商不成的可通过向市场监管部门、消协组织投诉或依法向人民法院提起诉讼等方式进行维权。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)