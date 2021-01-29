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2021消费维权年定调“守护安全 畅通消费”

重点关注在线教育、长租公寓、直播带货等

阎密
2021年01月29日08:04 | 来源：国际商报
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原标题：2021消费维权年定调“守护安全 畅通消费”

　　本报讯 日前，中国消费者协会宣布2021年全国消协组织消费维权年的主题为“守护安全畅通消费”。

　　据介绍，“守护安全畅通消费”具有三方面涵义：一是依法履职，筑牢消费市场健康发展基础。二是找准痛点，满足消费升级安全新需求。三是打通堵点，畅通消费助力经济循环。

　　中消协表示，近年来，数字经济的发展推动线上线下消费加速融合，众多消费新业态、新模式应势而生迅猛发展，在不断丰富人们消费生活的同时，损害消费者人身、财产、个人信息安全的现象也时有发生，如任其无序扩张，将破坏市场秩序和消费生态，最终损害消费者根本利益。

　　围绕“守护安全畅通消费”这个主题，中消协和全国消协组织将重点围绕预付式消费、个人信息保护、网络直播营销、汽车消费维权、农村消费维权、制止餐饮浪费等消费领域热点难点问题加强法律理论研究，积极参与立法立规和标准制定。共享式消费、在线教育培训、长租公寓、直播带货、社区团购等新兴消费业态和消费模式也是重点关注的对象，中消协将加大对违法失信行为、不良营商手法、显失公平格式条款等问题的监督力度，推进消费领域规则建设和完善。

　　中消协还将抓紧编写《消费教育大纲》，探索建立网上消费教育基地，提高消费教育的系统性、易达性和有效性。针对民生关切的热点产品和新型产品开展商品比较试验，加强对比较试验结果的科学解读和有效传播。

　　此外，中消协还将落实投诉便利化、规范化措施，提升基层消协组织投诉受理和处理能力，推进线上线下投诉渠道建设，完善消费投诉和解机制，加快建立消费投诉预警机制、投诉信息公示机制、消费信用约束机制。加大消费民事公益诉讼适用力度，推进集体诉讼实践。 （阎密）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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