刘旭颖

■ 本报记者 刘旭颖

退票、退酒店、改计划，疫情案例增多打碎了不少人的春节档出游计划。不过，离市场最近的旅游在线平台也率先抓住了“就地过年”商机--周边游和本地游。

马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶在接受国际商报记者采访时表示，受疫情影响，在全国“就地过年”的倡议下，今年人们的春节旅游消费趋势发生了很多变化。马蜂窝旅游发布的春节旅游趋势报告显示，相比往年，2021年春节假期，人们较为关注本地深度玩法，异地游客更倾向于选择自驾游。今年1月以来，关键词“周边游”的旅游搜索热度上涨71%，“自驾游”的搜索热度更是居高不下。值得关注的是，今年春节假期出行高峰也不像往常那样明显，更多人通过拼假等方式将出游日期提前或延后。

针对这一市场变化以及防控形势，在线旅游平台迅速将吃、行结合，推出带有浓浓“年味”的短线旅游产品。

携程相关负责人告诉国际商报记者，为了保障有“年味”更有安全性，他们近期推出了当地独立成团的“年味私家团”“年夜饭私家团”主题产品，在本地与家人朋友独立成团，独立用车，私享专属司机导游，既可以在旅程中欢度新春，也可以满足与家人团员吃年夜饭、红红火火过大年的需求。春节前期，携程还计划推出全国周边主题旅游合集，主打“租车＋精选酒店＋户外”活动，为消费者提供更多“畅享自然，运动过年”的主题类春节旅游产品。

飞猪则根据需求增加了一站式产品的供给，推出江浙沪地区多家“温泉酒店＋下午茶”套餐、“酒店＋滑雪票＋晚餐”一站式度假套餐产品；广深珠地区还有多家五星级酒店上线了4~6人小家庭年夜饭套餐、海鲜烤肉自助餐、“海景套房＋晚餐”等产品。

实际上，留在本地过年，对于那些已经熟悉了工作地的人来说，传统的旅游产品和网红打卡点可能失去了吸引力，他们往往更需要深度和品质化的新玩法。

冯饶告诉记者，马蜂窝旅游平台现在正尝试让就地过年的人们在工作居住地挖掘更多的玩法。马蜂窝联合平台众多商家整合资源，将“陆地头等舱”、越野车和小型包车等交通产品与滑雪、温泉等热门体验产品打包，一方面通过缩小团队规模增强产品的安全性；另一方面也能够让年轻人更方便地体验城市周边优质的滑雪场和温泉度假场所，体验冬季的旅行乐趣。

对于传统热门的知名景点，马蜂窝也推出了众多深度讲解的旅游产品和服务，减少人员聚集，让人们在游览景点的同时能够了解更多景区景点背后的历史文化，增强产品的文化服务能力。

此外，“云旅游”也将为就地过年的年轻游客提供不同的旅行方式。冯饶告诉记者，春节期间，马蜂窝旅游直播将开启“春节特别计划”，为游客带来数百场精彩纷呈的旅游直播。届时，身在全球各大目地的旅游主播将通过直播间分享各地的“年味儿”，展现各地的春节民俗、历史文化、冬季美景和特色体验，“宅”家的人们足不出户也能感受全世界的新春味道。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)