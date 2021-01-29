人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

IMF调高中国经济增长预期 强预期缘于三个方面

张丽敏
2021年01月29日08:07 | 来源：中国经济时报
小字号

 

国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望》报告预测，2021年全球经济增长5.5%，相较去年10月的预测上调了0.3个百分点，而预测中国经济增长2021年将反弹至8.1%，引起热议。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受中国经济时报记者采访时分析，总的来看，无论是对今年世界经济增长的预测还是明年增长的预期，都调高了，原因在于预测是根据之前三个月的综合情况作出调整，这次预测的背景就参考了2020年年底的各项经济数据，这其中，中国经济增长2.3%，交上了一份满意的答卷。与此同时，中国在世界经济中的权重占比达30%，缓冲了世界经济整体下降幅度，因此，得此预测并不意外。

“实际上，除去中国表现优秀之外，美国、欧盟等国家，去年下半年新冠肺炎疫情对经济的影响也在逐渐减弱，为世界经济增长预期提供了支撑。”白明补充说。

IMF预测，2021年发达经济体GDP将增长4.3%。例如，美国经济将增长5.8%，日本经济将增长3.1%，英国经济将增长4.5%，欧元区经济将增长4.2%。2021年新兴市场和发展中经济体GDP将增长6.3%。预计东盟五国将增长5.2%，俄罗斯经济将增长3.0%，巴西经济将增长3.6%，南非经济将增长2.8%,而中国经济将增长8.1%。

“中国的预期增长高于其他国家，这表明一个事实，当全球都在遭受‘黑天鹅’冲击时，中国优势反而更加凸显，这也是截至目前中国能够‘风景这边独好’的根本所在，所以IMF对中国期待更高。”白明说。

IMF将给出中国强预期缘于三个方面的因素：一是疫情防控取得明显成效；二是为应对疫情加大了公共投资；三是央行提供了流动性支持。

“央行货币政策会继续保持下去，在支持经济复苏和防范风险之间找到平衡，确保采取政策的一致性与稳定性，不会过早放弃支持政策。”中国人民银行行长易纲近日出席世界经济论坛“加强金融与货币体系”线上研讨会时的表态印证了IMF的推论。

境外声音亦看好中国预期发展，彭博社在综合63位经济学家的调查意见后提出，中国2021年第一季度GDP增速或达18%，将成为有史以来的最高纪录。彭博社援引经济学家的观点认为，中国经济的复苏很大程度上将由内需推动，中国的出口在下半年也会大幅加速。

对于未来发展，IMF指出，在截至2022年底的预测期内，全球经济活动将远弱于疫情前2020年1月《世界经济展望》的预测水平，各国的预期复苏势头各不相同，取决于其卫生危机的严重程度、国内经济活动受到冲击的程度、对跨境溢出效应的敞口大小以及政策支持在减小持久损害方面的有效性。

需要指出的是，尽管此次经济增长预期呈现乐观态势，但不能否认，预期存在很大的不确定性。白明提醒，疫情反复，严加防控不能松懈，但有可能让中国下半年的经济增长承压。

吉塔·戈皮纳特也强调，“该预测存在很大的不确定性。疫苗接种和治疗取得更大的成功以及额外的政策支持会令增速好于目前预期。反之，若疫苗推广缓慢、病毒突变和各国政策支持若过早退出可能会恶化结果。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部