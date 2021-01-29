张丽敏

国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望》报告预测，2021年全球经济增长5.5%，相较去年10月的预测上调了0.3个百分点，而预测中国经济增长2021年将反弹至8.1%，引起热议。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受中国经济时报记者采访时分析，总的来看，无论是对今年世界经济增长的预测还是明年增长的预期，都调高了，原因在于预测是根据之前三个月的综合情况作出调整，这次预测的背景就参考了2020年年底的各项经济数据，这其中，中国经济增长2.3%，交上了一份满意的答卷。与此同时，中国在世界经济中的权重占比达30%，缓冲了世界经济整体下降幅度，因此，得此预测并不意外。

“实际上，除去中国表现优秀之外，美国、欧盟等国家，去年下半年新冠肺炎疫情对经济的影响也在逐渐减弱，为世界经济增长预期提供了支撑。”白明补充说。

IMF预测，2021年发达经济体GDP将增长4.3%。例如，美国经济将增长5.8%，日本经济将增长3.1%，英国经济将增长4.5%，欧元区经济将增长4.2%。2021年新兴市场和发展中经济体GDP将增长6.3%。预计东盟五国将增长5.2%，俄罗斯经济将增长3.0%，巴西经济将增长3.6%，南非经济将增长2.8%,而中国经济将增长8.1%。

“中国的预期增长高于其他国家，这表明一个事实，当全球都在遭受‘黑天鹅’冲击时，中国优势反而更加凸显，这也是截至目前中国能够‘风景这边独好’的根本所在，所以IMF对中国期待更高。”白明说。

IMF将给出中国强预期缘于三个方面的因素：一是疫情防控取得明显成效；二是为应对疫情加大了公共投资；三是央行提供了流动性支持。

“央行货币政策会继续保持下去，在支持经济复苏和防范风险之间找到平衡，确保采取政策的一致性与稳定性，不会过早放弃支持政策。”中国人民银行行长易纲近日出席世界经济论坛“加强金融与货币体系”线上研讨会时的表态印证了IMF的推论。

境外声音亦看好中国预期发展，彭博社在综合63位经济学家的调查意见后提出，中国2021年第一季度GDP增速或达18%，将成为有史以来的最高纪录。彭博社援引经济学家的观点认为，中国经济的复苏很大程度上将由内需推动，中国的出口在下半年也会大幅加速。

对于未来发展，IMF指出，在截至2022年底的预测期内，全球经济活动将远弱于疫情前2020年1月《世界经济展望》的预测水平，各国的预期复苏势头各不相同，取决于其卫生危机的严重程度、国内经济活动受到冲击的程度、对跨境溢出效应的敞口大小以及政策支持在减小持久损害方面的有效性。

需要指出的是，尽管此次经济增长预期呈现乐观态势，但不能否认，预期存在很大的不确定性。白明提醒，疫情反复，严加防控不能松懈，但有可能让中国下半年的经济增长承压。

吉塔·戈皮纳特也强调，“该预测存在很大的不确定性。疫苗接种和治疗取得更大的成功以及额外的政策支持会令增速好于目前预期。反之，若疫苗推广缓慢、病毒突变和各国政策支持若过早退出可能会恶化结果。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)