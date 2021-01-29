伴随2021年的到来，资管新规过渡期也开始进入一年“倒计时”。对于拥有庞大规模的银行理财产品市场而言，资管新规延期至2021年为银行争取到了“喘息之机”。在打破刚兑的大背景下，净值化转型成为必然趋势，因此契合稳健理财需求的“固收+”产品关注度有所走高，并成为银行理财市场的主打产品。

展望2021年银行理财市场，专家认为，净值化转型进入冲刺阶段，现金管理类产品等业务整改压力值得关注，加码权益类配置则成为银行比拼投研实力的“新战场”。值得注意的是，除培养投研能力外，在近期互联网平台受到监管限制后，进一步拓展销售渠道也将成为银行理财产品2021年需要应对的重要任务。

净值型产品发行量提升

《经济参考报》记者对多家银行调研了解到，2020年以来，银行保本理财产品正在加速退出，多数银行相关产品到期后不再滚动续发，少数银行甚至直接开启未到期理财产品“强退”模式，越来越多的银行保本理财产品已宣告彻底清零。

截至目前，已有包括交通银行、邮储银行、兴业银行等多家银行宣布保本理财清零。中国银行业协会数据显示，截至2020年11月末，保本理财产品占比仅为5.7%，较2020年初减少11个百分点。

“2018年之前，银行发行的理财产品年化收益达到5%的比比皆是，但2020年开始，银行发行的保本型理财产品能达到4%的几乎已绝迹。”一位股份制银行理财经理对记者表示。

伴随保本理财产品加速退出，银行净值型理财产品发行数量和占比不断提升。据普益标准统计，2020年共有20家银行理财子公司发行了3852款理财产品（包含母行迁移产品），均为净值型产品。

记者从多家银行及理财子公司获悉，各家机构正按照“一行一策”原则，积极制定存量化解方案和时间表。整体来看，多数银行可在监管要求过渡期内完成存量产品处置。

除投研能力建设，拓展销售渠道被视为银行理财2021年需要应对的重要任务，尤其是在近期互联网平台这一高效渠道受限后。“按原则来说，此前互联网平台销售的理财子产品，到期就不能再续。早前银行大力开拓互联网渠道，因为募资效率更高、门槛更低，但如今更多要靠母行的渠道，也要开发其他银行的代销渠道。”某国有大行渠道负责人对记者表示。

记者发现，2020年以来，交银理财、招银理财、中银理财在内的多家理财子公司都开始代销其他理财子公司发行的产品。此外，近期招商银行、邮储银行的直销银行相继获批，这或许也表明了监管对银行数字化转型持支持态度，有望使得上述银行提升其线上化经营能力，从而填补互联网平台代销的市场空缺。

“固收+”产品关注度走高

自理财子公司成立以来，契合稳健理财需求的“固收+”产品关注度有所走高，并成为银行理财市场的主打产品。Wind数据显示，截至2020年末，主打股债策略的“固收+”产品整体发行量已超3000亿元。而2019年全年，该类产品发行数量为70只，募集总规模为690亿元。

所谓“固收+”产品，是以追求绝对收益为目标，以风险较低的债券等固定收益类资产为底仓构建基础收益，并在严格控制回撤的前提下，配置风险资产及策略以增厚收益。在业内人士看来，相较于传统固收产品，“固收+”未来的收益弹性、空间、想象力、策略适应性和拓展性都更强。

华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理柳万军此前表示，“固收+”产品之所以受到市场青睐，在于长期购买传统理财产品和货币基金的投资者对日益下降的预期收益感到不满足，同时，很多产品在“资管新规”后将失去刚性兑付的托底，急需寻求可替代产品进行资产转移。“固收+”投资策略能够获得稳定投资收益的同时，通过配置权益资产来博取业绩弹性，更能够满足多数投资者无法专注理财，但又希望资产能够保值增值的需求。

普益标准数据显示，从各类型银行“固收+”产品来看，投资者偏好的半年期“固收+”产品中，股份行“固收+”产品平均业绩比较基准最高，达到了4.1%，超过各类型银行平均值10BP。以华夏银行为例，其近年来发行的“固收+”产品中，以定开型产品居多，各期限产品平均业绩比较基准为4.34%，投资门槛集中在1万元。

普益标准分析人士建议，投资者可以从产品和机构两个维度来选择“固收+”产品。

从产品维度来看，好的“固收+”产品兼顾投资者的流动性需求、收益需求，因而无论是封闭式还是定开型“固收+”产品，付息周期要在满足监管要求的同时保持在短中期。其次，产品费率要低。好的“固收+”产品的管理费、销售费、申购费、赎回费等费率不能太高。

从机构维度来，一直以来，银行理财客群风险偏好较低，对于产品净值波动敏感。因而“固收+”产品回撤要小，风险要可控。建议投资者购买产品管理经验丰富、风控水平高的大型银行或理财子公司的产品。鉴于股份行“固收+”产品在运作上的优异表现，投资者在购买“固收+”产品时可以优先关注股份行或股份行理财子公司发售的“固收+”产品。

加码权益资产配置成大趋势

多位业内人士都表示，2021年计划发行更多权益产品。

交银理财总裁金旗表示，为了发挥银行理财的创新作用，一定要逐步加大权益资产的配置。金旗指出，权益资产配置分为一级市场和二级市场，目前银行理财在二级市场的配置普遍偏低。据他预计，当前权益资产在银行理财中的占比大概在3%左右，在三至五年之后或将达到10%以上。

普益标准研究员赵迪表示，资管新规实施后，单纯通过债券投资获得稳定且高额的回报是不可持续的，且面向不同风险偏好的投资者，银行理财子公司也有发行不同波动水平产品的必要，因此参与权益类资产是大趋势。

2020年以来，监管层多次表态，鼓励银行理财资金提升权益类资产配置比例。根据普益标准数据，截至2020年12月末，银行2020年新发权益类理财产品649只，同比增长7.63%；其中，净值型产品192只，占全部权益类产品的29.58%。全国性银行、城商行和农村金融机构净值型产品存续量环比有不同程度提升。

光大证券银行业首席分析师王一峰表示，对于银行理财子公司而言，单纯依靠固收类投资无法获得持续且有竞争力的收益，也难以满足不同风险偏好客群的需求，做好信用下沉、丰富产品体系成为打造产品竞争力的主要抓手，逐步提升权益类资产配置是必然趋势。

同时，王一峰也指出，理财子公司建立高度市场化的投研团队尚须时日，更有可能的是进行被动投资或与其他机构合作以切入权益类投资，初期阶段指数类和FOF/MOM是合意之选。后续随着投研能力的逐步增强，理财子公司有望将产品线继续拓展至主动权益、衍生品等更为复杂的领域。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)