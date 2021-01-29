为进一步规范人身保险公司产品开发管理行为，防范人身保险产品风险，切实保护保险消费者合法权益，银保监会日前发布人身保险产品“负面清单”（2021版）。

据介绍，新版人身保险产品“负面清单”在2018年版的基础上进行了完善，分为产品条款表述、产品责任设计、产品费率厘定及精算假设等部分。

在产品条款表述方面，“条款文字冗长，重点不突出，不通俗、不易懂，不便于消费者阅读理解”“条款中设置不合理的约定限制消费者合法权利”“条款中对于理赔材料的要求不合理”等内容被列入“负面清单”。

在产品责任设计方面，“产品设计雷同”“分红保险产品设计异化”“保险产品保障功能弱化”等内容被列入“负面清单”。

在产品费率厘定及精算假设方面，“保险产品预定附加费用率或初始费用为零或明显偏离实际费用水平，产品费率厘定不真实不合理”“通过现金价值计算、退保率、费用率等精算假设参数调整，异化产品形态，变相突破产品监管规定”等内容被列入“负面清单”。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)