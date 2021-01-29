美欧经济正经历复苏放缓困境。28日公布的数据显示，2020年第四季度美国国内生产总值（GDP）同比增长4%，较前一季度33.4%的增长大幅放缓。美联储主席鲍威尔27日警告称，美国经济仍在新冠肺炎疫情中挣扎，距离全面复苏还有很长的路要走。

美联储维持宽松货币政策

美国联邦储备委员会27日结束为期两天的货币政策会议，宣布维持联邦基金利率目标区间在0至0.25%之间，符合市场普遍预期。

美联储在当天发表的声明中说，近月来，美国经济活动和就业复苏步伐有所放缓，尤其是受疫情冲击最为严重的部门更加低迷。

同时，需求疲软和早些时候油价下跌抑制了消费者价格上涨。整体金融状况依然宽松。这与美联储2020年12月的报告结果形成鲜明对比，当时美联储认为美国经济正“持续复苏”。

美联储新增了影响因素“包括疫苗接种进度”的表述，认为经济发展将在很大程度上取决于疫情防控结果。这是美联储第一次在声明中提到对复苏步伐和疫苗接种进展的担忧。

声明中删除了“近期”、“中期”的措辞，此前声明中表示疫情在“近期”对经济构成压力，在“中期”对经济构成风险，这次直接改称“目前的公共卫生危机将继续对经济活动、就业和通货膨胀造成压力，并对经济前景构成相当大的风险”。

分析称这可能表明美联储官员不知道这种不确定性将持续多久。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出经济的韧性，包括住房、金融服务和其他行业都采用新技术和策略来适应新冠肺炎疫情大流行。

但在危机缓解前，很大一部分劳动力可能仍将处于失业状态。鲍威尔表示，如果人们因疫情不能及时返回工作岗位，经济就无法完全恢复。

美联储表示，将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券，并重申将继续购买资产直至美国经济出现实质性进展的承诺，在物价稳定和充分就业目标实现之前将继续维持高度宽松的货币政策。

疫情之下，美国经济依然面临巨大压力。美国商务部27日公布的数据显示，2020年12月份耐用商品新订单金额环比增幅为0.2%，显著低于市场预期的1%和11月份向上修订后的1.2%。

美国去年第四季度GDP增速为4%,全年GDP增速为-3.5%，年度GDP增速创74年新低。

分析认为，去年12月，美国消费者购买力显著下降，非农新增就业人数自4月以来首次转为负值，加之零售销售数据逐月下降，表明就业市场的疲软可能已经削弱了消费者的购买力，个人消费支出季率较上一季度增长2.5%，远低于前值41%。

野村证券经济学家刘易斯·亚历山大认为，第四季度GDP报告凸显出美国2020年经济持续复苏，但进入2021年复苏动能将面临显著下降。

欧元区复苏进程延迟

欧洲央行行长拉加德日前在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上表示，从去年四季度的经济数据判断，欧元区经济复苏进程有所延迟。疫情持续影响欧元区生产及非生产部门，企业的研发支出也受疫情影响出现下滑。

疫情既给经济转型产生了一定积极影响，也带来了挑战。一方面，数字化、远程办公等取得进步，各方也更重视应对气候变化；另一方面，实际失业水平升高，特别是低技能工人失业风险显著上升。

欧洲经济火车头德国因受到更严格疫情限制措施影响，下调今年经济增长预期至3.0%，低于去年9月预计的增长4.4%。

德国联邦经济和能源部27日公布年度经济报告指出，经济预计要到2022年中才能恢复到疫情暴发前水平。

德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔当天在一份声明中表示，德国经济2021年将继续增长，但“动能有所减弱”，各行业发展将出现“分化的画面”，工业目前保持强劲，但服务业因疫情限制措施将受到显著影响。

德国市场研究机构捷孚凯27日发布的报告显示，2月德国消费者信心先行指数为负15.6点，比1月份调整后的终值下降8.1点。

捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒表示，今年一季度德国消费环境将面临困难时期，只有疫情新增感染数字显著下降，进而让防控措施得以放松，消费者信心才能复苏。

分析认为，IHS Markit 22日的采购经理人指数PMI已表明，进入2021年德国经济疲软的程度在加剧，综合PMI在1月份下降了1.2至50.8点，是欧洲主要经济体中唯一位于50景气线之上的国家。而整个欧元区1月的综合PMI仅有47.5，再次出现技术性衰退恐难以避免。

欧洲央行暗示或进一步降息

27日，荷兰央行行长、欧洲央行管理委员会委员诺特表示，不能让疫情危机演变成金融危机，为了使通胀目标不至于脱轨，欧洲央行还没有触及利率下限，有可能会考虑进一步下调已经为负的利率。如果金融状况因市场压力而恶化，欧洲央行将采取行动。

诺特称，欧洲央行正在监控不断走强的欧元。如果需要，欧洲央行有对付欧元升值的工具，欧洲央行也正在全面考虑融资状况。如果欧元强势威胁到通胀前景，那么它将成为欧洲央行要解决的首要任务。

欧洲央行官员认为，市场低估了降息的可能性。

欧洲央行21日召开货币政策会议，决定继续实施资产购买计划、定向长期再融资操作等一揽子宽松货币政策，应对新冠肺炎疫情对欧元区经济造成的持续负面影响。21日利率决议后欧洲央行行长拉加德在发布会上表示，如有需要，欧洲央行“准备调整所有政策工具，没有什么是不可能的。”对此，一些市场人士解读为，拉加德在警告，假如投资者不停止推升欧元的行动，欧洲央行甚至可能降息。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)