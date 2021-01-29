人民网北京1月29日电 （记者庄红韬）“我国稻谷和小麦库存能够满足一年的消费需求。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云在28日举行的新闻通气会作出如上表述。

秦玉云介绍，在当前疫情防控的形势下，国家粮食和物资储备局高度重视全国各地特别是重点地区粮油市场供应。为落实中办、国办《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》部署要求，按照国务院联防联控机制生活物资保障组具体安排，国家粮食和物资储备局立即启动相关机制，采取积极有效措施妥善应对：一是再动员再部署粮油保供稳市工作；二是认真做好小麦稻谷竞价销售工作；三是压紧压实粮油保供稳市责任。

当前，疫情防控正处于关键时期，加上春节来临粮油消费需求旺盛，抓好粮油保供稳市工作显得尤为重要。秦玉云指出，多年来，面对复杂多变的粮食市场形势和诸多不确定性因素，国家有关部门强化精准调控，不断充实政策“工具箱”，实施央地协同、区域协同、产销协同、企业协同，在应对疫情、维护市场稳定、保障市场供应方面取得了积极成效、积累了丰富经验，有基础、有条件、有能力、有信心保障国内市场供应和运行平稳。

秦玉云表示，在前期已采取有关措施的基础上，下一步，国家粮食和物资储备局还将重点从抓粮食收购、强化市场监测、强化市场监测、用好用活库存、维护市场良好秩序等五方面做好工作，确保广大城乡居民“吃粮买得到”。

此外，秦玉云还重点介绍了国内稻谷小麦的保障和供给情况。他表示，稻谷和小麦是我国重要的口粮品种，各地各有关部门始终坚决贯彻国家粮食安全战略，不断充实政府储备，强化“产购储加销”各环节协同联动，确保口粮绝对安全。

从供需看，近几年我国稻谷和小麦生产连年丰收，而消费量保持总体稳定，当年产需一直是有结余的。小部分大米和小麦的进口，主要还是出于对进口品质或价格方面的优势考虑，并不是国内供给有缺口。

从库存看，我国稻谷和小麦库存处于较高水平，能够满足一年的消费需求。中央和地方政府储备充实，稻谷和小麦等口粮品种占比超过70%，调控资源丰富。近年来，36个大中城市和市场易波动地区均按照国家有关部门要求，建立了相当数量的成品粮油储备，实际保障能力都在15天以上，如果再考虑企业自营的商品库存，市场供应更加充足。

从加工看，我国粮油加工能力较强，目前纳入统计范围的两万多家加工企业，每天可加工稻谷150万吨、小麦80万吨。秦玉云介绍，从近几年情况看，我国大米、面粉加工企业开工率基本维持在50%左右的水平，加工能力的保障潜力很大。同时，随着高铁、公路等基础设施建设力度的不断加大，国内物流配送能力也在不断增强，这也给粮油供给能力和时效提供了可靠保障。此外，我国粮食应急保障体系已建立多年，应急加工、储运、配送、供应网络健全，完全有能力满足粮油应急市场供应需要。

针对即将到来的新春佳节，许多消费者正在购置年货，秦玉云强调，“请大家放心，我国米面油市场供应是有充分保障的。”

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