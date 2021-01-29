花粉儿、红布林等二手交易平台被约谈 部分平台存涉嫌默许售假现象
江苏省消费者权益保护委员会(下称“江苏消保委”)官方微信消息，为了进一步保护消费者合法权益，更好地规范网络二手交易平台的市场秩序，1月28日上午，江苏省消保委结合二手交易平台消费调查，对涉及的12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈。
图片来源：江苏省消费者权益保护委员会官方微信消息
江苏消保委介绍，1月14日，江苏省消保委通报了二手交易平台消费调查情况。调查发现，部分二手交易平台存在涉嫌默许售假、发布盗版网课、盗版影音、低俗漫画、名牌产品空瓶等信息，甚至为色情交易引流等现象。除此以外，部分平台卖家发布刷单炒信广告、以“公布老赖”为由上传个人信息、办假证、销售电子烟和药品等。还有部分奢侈品交易平台存在强制交易、规则模糊、转卖佣金过高等问题，涉嫌侵犯消费者公平交易权和交易自主权。
江苏消保委表示，为了促使企业正式问题，积极承担社会责任，根据我国《消费者权益保护法》、《江苏省消费者权益保护条例》赋予的消费者组织的公益性职责，省消保委对调查涉及的12家二手交易平台开展线上集体、公开约谈，要求各企业进行 自查、整改，并于2021年2月22日前提交书面优化调整方案。
江苏消保委指出，约谈会上，参会企业纷纷积极表态。转转平台表示将加强重视平台投诉举报功能，以便充分维护平台用户的合法权益，同时进行平台客服资质培训，提高人工客服的回复速度和回复质量。58同城平台表示，在收到江苏消保委的调查后，第一时间进行了自查整改清理和大规模的摸排，删除下架违规信息，添加关键词进入违禁字库，平台也会逐步加强对图片的审核强度和技术手段，加强客服处理投诉效率，更好地保护消费者的合法权益。花粉儿、红布林等平台，也表示对职业卖家、假冒伪劣商品零容忍，并将在商品展示、交易付款、买卖沟通界面增加对二手交易风险的提示，引导消费者“聪明消费”。针对售后退货难等问题，各平台表示会担负起平台义务，优化售后服务的响应率和时效性，打通在线、电话、邮件等多种反馈渠道，升级后台信息存储功能，做到数据留痕。
江苏消保委副主任兼秘书长陆惜春在会上指出，二手平台激活了闲置物品，促进资源循环利用，本身是一个好事，但是随着二手交易的发展，越来越多的卖家看中二手平台的庞大流量，将其作为导流、售新、打广告的渠道，还打着“高仿”“精仿”“复刻正品”等旗号，低价销售假冒伪劣产品。除了假货问题之外，在二手交易平台上的盗版网课、盗版影音、低俗漫画等危害更大。
陆惜春强调，新业态不能在缺乏约束的环境中野蛮生长，投资者逐利试错的代价，不应由消费者买单。二手交易平台不能成为法外之地，不能任其野蛮生长。企业作为消费维权的第一责任人，要积极参与行业标准的制定，强化平台责任，从用户入驻、信息发布、交易安全、售后保障、纠纷解决等方面全方位把关，提高准入门槛，落实实名认证，强化卖家资质的审核。如果平台为扩张而失去口碑，将失去市场，对整个行业造成破坏，导致消费者用脚投票，企业要寻找到企业利益与消费者权益之间的平衡点，实现与消费者的共赢，而不能唯利是图，只有这样才能有利于企业的健康长远发展。
江苏消保委透露，下一步，省消保委将与各平台保持积极沟通，督促企业强化自身责任，同时跟踪平台整改优化情况，适时向社会通报。联合中国旧货业协会制定行业标准《旧货在线交易基本信息描述和要求》，由商务部立项，全国二手货标准化技术委员会归口，目前正在起草拟定中。进一步拓宽投诉渠道，积极受理消费者投诉，依法为消费者挽回损失，正确引导广大消费者发现或遇到问题，积极依法合理维权。
据江苏消保委官方微信1月14日消息，调查采取线上问卷调查和线下体验调查相结合方式。线上获得有效样本10591份；线下获得有效样本24份，涉12个平台。包括闲鱼、转转、闲转、拍拍、58同城、找靓机、花粉儿、心上、只二、红布林、万表、爱回收等12个全品类和非全品类二手交易平台。(中新经纬APP)
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