“潮流年货”新品首发 得物App助力“网上年货节”
随着数字经济的不断发展，网购年货成了很多消费者的新选择。作为年轻人聚集的新一代潮流网购社区，得物App积极响应商务部“2021全国网上年货节”活动号召，于近日正式启动“春潮再起”主题促销活动，通过来自不同品类潮流商品的新品首发，满足消费者对潮流年货的需求，让全国用户足不出户也能“潮出型、玩尽兴”。
全球潮牌扎堆上新，得物App“潮流年货”助力品质消费
据悉，得物App“春潮再起”主题促销活动于1月25日启动。此次上新的“潮流年货”中，不仅有来自HERMES、GUCCI、LOUIS VUITTON等国际大牌的最新单品，还涵盖中国李宁、周大福、泡泡玛特等国内潮流品牌。众多首发、联名新品让广大消费者能买到最新、最好的“潮流年货”，助力品质消费。
近年来，我国年轻消费者的“文化自信”不断提升，越来越多的品牌开始拥抱国内消费市场，纷纷推出“中国元素”系列的商品。春节是我国最重要的传统节日之一，各大潮流品牌也在得物App独家首发“中国年”系列的主题商品，如阿玛尼限量新年款时尚手表、MLB新年限量礼盒、泡泡玛特恭贺新禧盲盒、the mad hatcher新年伪装笑脸钥匙项链等。
新品首发是驱动消费的重要引擎。作为全球最大的潮流电商平台，得物App不断引入来自国内外的一线大牌和潮流品牌商品，已经成长为国际潮流消费品集聚地、全球新品线上首发地。不同于传统电商，得物App创造性提出“先鉴别、再发货”的购物流程，保证用户在收到商品前，该商品已经得到全面的查验鉴别，为用户提供“更快、更好”的潮流正品网购体验。
年轻人关注“精神满足感”，新玩法带动新型消费
近年来，年轻人在消费方面表现出很强的个性化特征。他们不仅乐于尝试新鲜事物，是否能在消费过程中得到精神层面的获得感和幸福感，也成为十分重要的决策因素。
作为“90后”用户占比超八成的潮流网购社区，得物App针对年轻人独特的消费心理和消费偏好，在此次主题活动中推出了包括“玩游戏赢免单”、“集拼图得奖品”、红包雨等系列玩法，有的“靠运气”，有的“拼手速”，不仅实实在在地发放潮流津贴让利用户，还通过不同类别趣味性、可玩性强的线上活动让用户能够不断了解、获取、交流美好事物，满足他们对美好生活的向往，也为新型消费蓬勃发展提供了强大推力。
年轻人在消费方面也呈现出“个性化”“多样化”的鲜明特征。据了解，在“玩游戏赢免单”环节中，用户在规定时间内进行的商品挑选并获得抽奖码，最终的“锦鲤”将可以免费获得在游戏中挑选的所有商品。据了解，游戏中涉及的商品品类覆盖潮鞋、潮服、手表、配饰、潮玩、3C数码、美妆等不同年轻人喜爱的潮流消费品类。
“2021网上年货节”让广大消费者“安心、开心、暖心”。作为全国年轻人潮流消费和品质消费的风向标和发声阵地，得物App始终致力于“帮助用户得到美好事物”，让消费者第一时间买到最新最潮的商品，享受最优最好的消费环境。
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