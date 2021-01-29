“vivo X60系列出了有一段时间了，终于等到了Pro+，我就第一时间在网上预定了，选的经典橙配色，这个颜色只有Pro+有，看着感觉很舒服。”2021年1月21日，vivo X60 proPro+一经发布便得到了网友小艾的关注。

综合来看，用户对于vivo X60 Pro+的关注，一方面源于对vivo和蔡司合作，在专业影像方面的全面升级的期待；另一方面则源于对处理器采用5nm制程工艺的高通骁龙888旗舰芯片的体验效果。

近年来，中国智能手机市场出现了高端化的新方向，消费者对国产高端手机品牌的认可度逐渐提升，对产品的设计、影像、用户体验以及对品牌的认同等有了更为严苛的要求。

从超广角、人像长焦镜头的加入，到微云台黑科技和超大底传感器的应用，vivo不断增强自身技术上的硬实力，并通过技术创新带动品牌升级，逐渐进入国产智能手机行业高端化的代表行列之中。

瞄准高端市场 技术创新成为突破口

2020年，随着5G、AI等技术发展不断深入，国产手机终端产生了更大的市场空间。为此，在2020年与2021年交界点上，国产手机品牌相继吹响冲击高端的集结号。

小米手机发布了小米11，华为透露即将发布Mate E的消息，OPPO宣布即将发布Find X3，同时vivo发布了旗舰机X60系列，搭载其第二代微云台技术，首发便收获好评，拿下了出色的销售成绩。

如今，想要立足高端手机市场，已经不能靠简单的硬件堆料，技术创新渐渐成为国产手机企业晋级的突破口。在这样的背景下，立足用户需求的vivo，不断加强技术创新的研发力度。

从X50系列开始，vivo推出了微云台技术，在手机市场中实现了差异化的个性卖点；在X60系列上，应用了最新的微云台，并且携手蔡司成为全球影像战略伙伴，进一步提升了产品在影像光学上的表现能力。不仅如此，vivo X60系列，在设计、影像、性能三个方面较前代产品有全面性的突破。

有业内人士曾表示，2021年高端手机市场将呈现激烈竞争，而vivo能否凭借X60系列在激烈的高端旗舰之争中拿到更多份额，仍需拭目以待。

而今年推出的 X60系列“超大杯”X60 Pro+以骁龙888 平台、双层云阶设计，以及其强大的影像系统，解决了用户同时追求“超稳+超大底”的双重诉求，成为市面上外观辨识度、影像体验和性能体验皆优良的高端影像手机产品的代表之一。

设计“回归本原” 性能与外观并存

“拿到手的时候有着不一样的惊喜，第一个感觉就是轻薄，能在5G时代实现这样实属不易。同时，这个深海蓝版本的质感非常棒，摸起来很有高级感，手感也特舒服。”一位手机测评师第一时间发出了如此感慨。

据了解，设计理念上，vivo X60 Pro+从工业设计、配色设计到OS设计，依然以“回归本原”为出发点，延续雅致的设计风格，深海蓝、经典橙两款配色，优雅简约，不失质感，实现了美感与工艺上的平衡，符合X系列用户审美偏好的同时，也传递了X系列的人文之美。

材质上，采用高档素皮作为后盖材质，不同于传统AG玻璃或塑料，在保证手机耐磨的同时，也具备天然亲肤属性，可以为用户带来有温度的触摸手感。

在高端手机市场，外观设计是赢得用户第一印象的重要一环，处理器则是手机品牌在市场内站稳脚跟的关键，如果性能不够强大，户体验将会受到影响。

X60 Pro+上首批搭载了高通骁龙888旗舰芯片，采用5nm制程工艺、Adreno660与Kryo680架构、第三代X60 5G基带，在性能、5G、拍照、AI 和游戏方等面都有突破性的提升，为用户提供极速、流畅的运行体验。

再以手机搭载的增强版UFS 3.1为例，UFS 3.1可以让超高清电影、视频及超大文件都能够快速读取，满足大家的快速存储需求。同时配合UFS深度碎片整理技术，还可以大大降低存储碎片化导致的卡顿问题。而鹰眼模式2.0与游戏护眼2.0的细节处理，也在保障优质的游戏体验的同时，可以有效缓解眼睛的疲劳程度。

致力专业影像 布局品牌升级新赛道

近日，IDC 报告“2021年高端智能手机的趋势研判”提到，影像竞争从“量”到“质”的转变成为重点的方向之一。

影像功能一直是vivo X系列的热点之一。从早期的柔光双摄、逆光清晰，逐渐发展到搭载vivo蔡司联合影像系统，vivo在创新影像技术的研发上，聚焦用户需求，坚持为用户带来愉悦的人性化体验，并致力于行业前沿影像技术的研发投入。

IHS分析师曾通过观察后表示，vivo在走一条技术差异化路线。在最新推出的X60 proPro+上，vivo技术创新的优势便得以发挥，在狭小机身内搭载了超感光超清双主摄影系统，保证了夜拍效果及清晰度，同时带来了更稳更广的拍摄体验。

一是超大底主摄，采用了5000万像素的GN1传感器，面积达到了1/1.3英寸，增强捕捉光线能力，为用户提供暗光拍摄体验，同时延续上一代的1亿像素模式，保证超高像素，为后期裁剪和二次创作提供了充足空间；

二是加入行业首创的超广角微云台主摄，采用了4800万像素的IMX598传感器加第二代微云台的结合，实现114度的超广角拍摄且无需矫正，另外在视频算法的加持下，可打造高动态范围的清晰视频画面。

不断实现技术创新的背后，是vivo在影像功能上的长期投入。早从2017年开始，vivo开放式创新，先后在全球核心影像人才或技术资源聚集地建立了7个影像研发中心，研发人员规模超过700人，吸纳全世界影像产业优秀的人才，形成全球性影像发展策略。

而不同的影像研发中心，分别承载光学、硬件、算法、芯片等不同研究方向。如日本东京的研发中心主要进行光学领域相关技术研究；圣地亚哥的研发中心主要负责算力强化，以及与Google沟通合作；杭州研发中心承担算法开发，成果主要是人像算法、夜景算法等。

在2018年，vivo曾宣布在研发上聚焦影像、设计、系统、性能四条长赛道，并表示研发投入“上不封顶”。如今vivo将立足用户差异化的专业体验，以技术创新开创品牌升级的新赛道，向对全面旗舰体验有需要的用户交出一份新答卷。

据vivo透露，未来vivo依然坚持以用户需求为导向驱动，在光学、感光元件、算法、平台四个方向上共同发力，致力将用户情感和文化层面的需求投射到专业影像呈现中，获得更加完美的移动影像体验。（记者夏晓伦 实习生黄多）

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