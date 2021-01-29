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能链完成1亿美元战略融资 招银国际领投

2021年01月29日16:17 | 来源：中国网
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原标题：能链完成1亿美元战略融资 招银国际领投

　　1月29日，能链集团宣布完成1亿美元战略融资，招银国际领投，洪泰基金旗下国调洪泰等跟投，老股东愉悦资本、蔚来资本继续追加投资。华兴资本担任独家财务顾问。此前，能链已获得多轮投资，股东包括中金资本、中小企业发展基金、青岛全球财富中心、日照市财金投资集团等国资背景机构，以及小米集团、愉悦资本、蔚来资本、KIP中国等。

　　能链在“全球新能源500强”中排名366位，是唯一油电一体化数字能源企业。德勤“2020中国高科技高成长50强”中，能链排名第4位，德勤数据显示，能链过去三年的收入增速达5777%。易观千帆最新数据显示，能链团油在用户活跃度、行业渗透率等方面，均保持行业第一。能链年化GMV超千亿，从大电商范围来看，已位居国内前十。根据测算，能链一年可减少二氧化碳排放210万吨，相当于6322万棵阔叶树一天的二氧化碳排放量。能链总部位于山东省青岛市崂山区，此前有媒体报道，能链将于2021年上半年赴美上市，募资规模预计为3至5亿美元。但随后，能链官方发布声明称，暂无上市计划。

　　能链成立于2016年，是中国领先的能源物联网EIoT及能源新零售平台，覆盖油、电、氢、气多能源品类，打通能源产业链上下游，数字化重构能源生态。业务覆盖1700城，旗下有团油、快电、能链云、能链物流、能链综合能源港、智电六大产品，合作伙伴有壳牌、特来电、嘀嗒出行、建设银行等大型企业，同时为数万家中小企业提供数字化能源解决方案，服务实体经济、降本增效。

(责编：夏晓伦、毕磊)

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