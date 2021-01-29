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孔府家酒产品山东抽检出甜蜜素 系老白干旗下公司

2021年01月29日16:22 | 来源：新华网
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　　1月25日，山东省市场监督管理局发布关于20批次食品不合格情况的通告2021年第6期（总第279期）（以下简称：通告）。山东省市场监管局对餐饮食品共15大类食品1179批次样品进行了监督抽检，其中餐饮食品、方便食品、糕点、酒类、肉制品、食用农产品、水产制品、速冻食品、饮料9大类食品20批次样品不合格，检出了农兽药残留超标、食品添加剂超限量、超范围使用、微生物污染、质量指标不达标等问题。

　　通告显示邹城市博贵百货超市销售的标称为曲阜孔府家酒酿造有限公司生产的府藏浓香型白酒，经青岛市华测检测技术有限公司检验发现，其中甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。曲阜孔府家酒酿造有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经山东省食品药品检验研究院复检后，维持初检结论。

　　通告附件显示，不合格批次为府藏浓香型白酒标称由曲阜孔府家酒酿造有限公司生产，由邹城市博贵百货超市销售，规格型号为500mL/瓶，商标为孔府家，生产(购进或检疫）日期/批号为2019/1/26。不合格项目为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)，初检结果为1.11×10g/kg，复检结果为1.05×10g/kg，标准值为不得使用，复检不合格。初检机构为青岛市华测检测技术有限公司，复检机构为山东省食品药品检验研究院。

　　公开资料显示，曲阜孔府家酒酿造有限公司为曲阜孔府家酒业有限公司全资子公司，曲阜孔府家酒业有限公司为安徽文王酿酒股份有限公司全资子公司，安徽文王酿酒股份有限公司为丰联酒业控股集团有限公司全资子公司。2017年3月，老白干酒通过发行股票的方式收购丰联酒业100%的股权，孔府家酒进而成为老白干酒控股企业。

　　科普中国显示，甜蜜素，其化学名称为环己基氨基磺酸钠，是食品生产中常用的添加剂。我国《食品添加剂使用卫生标准》（GB 2760-2014）规定：甜蜜素在水果罐头、果冻、冷饮、复合调味料、配制酒等食品中的最大使用量为0.65g/kg，在面包、糕点、方便米面食品中的最大用量为1.6g/kg，在果酱、蜜饯、熟制豆类等食品中的最大用量为1.0g/kg，在果糕类、凉果类食品中的最大用量为8.0g/kg，在坚果类食品中的最大用量包括1.2g/kg（脱壳类）和6.0g/kg（带壳类）两种。除上述食品外，其他食品一律不得添加甜蜜素。

　　针对该情况，新华网联系了老白干品牌部门相关负责人，其回应：董事会秘书处正在推进。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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