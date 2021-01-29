美国散户逼空行情如何收场
在美国华尔街，个人投资者的资金通常被称为“傻钱”。机构投资者认为，散户注定输给专业机构。不过，美国红迪(Reddit)网站有个名为“华尔街赌注”的群组，带领散户抱团上演逼空行情，令至少两家做空游戏股票“游戏驿站”(GameStop)的对冲基金“缴械投降”。
散户等小投资者的疯狂购买使“游戏驿站”市值几天内从20亿美元增加至240多亿美元，其股价自去年12月以来上涨超过1700%。除了“游戏驿站”，几只曾经风靡一时的知名股票同样获散户追捧。黑莓股价今年上涨近280%，AMC影院股价上涨近840%。
《纽约时报》27日报道，参与逼空行情的散户情绪复杂，包含“贪婪、厌烦、对能够教训华尔街感到幸灾乐祸”，也受到社交媒体上有关快速暴富的言论煽动。
以期权作为“武器”
《纽约时报》一篇报道说，相较于上世纪90年代美股上涨，这一次股票期权起到推波助澜的作用。
自新冠疫情暴发以来，数以百万计美国人失去工作或居家办公。这些人纷纷开通股票账户，交易活跃，助推美股行情。券商向散户大肆营销期权交易，卖点是这种交易投入少、收益大。
散户投资者不仅买卖股票，同样购买看涨期权。交易预警数据公司的数据显示，在2020年创纪录后，期权交易量今年加速增加。《华尔街日报》报道，自1973年以来，5个看涨期权交易量最大的交易日中，4个发生在今年前几周。1月27日，超过3900万份看涨期权换手，为美股史上看涨期权最活跃交易日。
散户狂欢如何收场
《纽约时报》援引一些分析师观点报道，看涨期权集中活跃，可能迫使相关交易中亏钱的对冲基金为筹措现金卖出其他投资组合，最终导致市场更大范围抛售。
盈透证券集团首席策略师史蒂夫·索斯尼克说：“人们会在压力下被迫筹措现金，这通常意味卖掉盈利的投资标的。”“如何收场？”索斯尼克说，“最终，泡沫越大，爆裂的声音越大。”
欧洲散户蠢蠢欲动
美国散户爆买“游戏驿站”的成功，令大西洋两岸的散户群情振奋。27日盘中，美国万能卫浴寝具公司、芬兰诺基亚公司、德国药店Evotec公司、波兰游戏开发者CD Projekt公司股价大幅上涨。索斯尼克说：“就像狼群寻找羊群中最弱的那只羊。”
英国《金融时报》报道，相比美国股市对空仓披露资料有限，欧洲联盟和英国要求，对冲基金等领域投资者的空仓超过一家企业股票的0.5%以上，就必须公示。这将使得狙击基金空仓更加容易。
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