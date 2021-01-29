张楠

本报讯（记者张楠）中消协今天上午发表观点：强烈谴责和反对“跑路前促销”的不良营商手法。

据中消协统计，疫情以来家政、健身、教育培训等预付费类消费纠纷显著增加。尤为恶劣的是，有些无良企业在跑路前还在搞促销圈钱。

2020年9月，知名橄榄球运动培训机构“巨石达阵”被传出资金困难、多个城市校区大面积停课。但不少消费者表示，就在该机构停课前的1个月，还有课程顾问在大力推荐课程、建议家长们续费。

近期，在线教育平台“学霸君”被传出运营困难、面临破产倒闭。也有消费者表示，该企业在去年七八月份就已经出现经营困难，“双11”期间却仍在大肆宣传正常收款卖课。

“企业跑路前还在搞促销，可能涉嫌诈骗。”中消协就此表示，相关培训机构在明知出现重大风险且难以恢复正常经营的情况下，仍然持续宣传、招生、收取高额费用，除了侵害消费者的知情权外，很可能涉嫌合同诈骗，而且虚假宣传的行为和携款跑路的事实对社会造成恶劣影响，应当予以强烈谴责。相关主管部门应予以严厉打击，通过企业开办审核、信用审查、批评约谈、追究刑事责任等手段，加大对欺诈行为和不良营商手法的约束和惩处力度。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)