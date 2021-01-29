战钊

原标题：智能交通“造风者”，海信“信心”从哪来？

光明网1月29日讯近日，高德地图联合国家信息中心大数据发展部等发布《2020年度中国主要城市交通分析报告》，其中，交通健康指数同比变好的前十个城市中，海信技术方案助力的有5个，拥堵同比下降城市榜前十个城市中，海信技术方案助力了4个城市。

海信是国内较早涉足智能交通的企业之一，其在智能交通领域的造风史可以追溯到上个世纪末。1998年，海信网络科技进入智能交通市场，彼时，智能交通的概念在国内落地不过3年时间，智能交通科研刚刚起步，国内智能交通市场还被国际巨头把持。

2005年，北京数字奥运工程智能交通项目招标，这是整个中国智能交通行业的一件大事。国外的信号机厂家如西门子、泰克都参与竞标。经过多轮测试，海信得分最高，领先国外大公司20分。海信从此打开了北京市场，现在北京主城区有近一半的信号机都是海信的。

经过不懈地努力，以海信为代表的国产交通信号机开始在国内市场逐渐替代国外品牌。目前，海信治堵技术方案已经应用于147个城市，在全国39个直辖市、省会城市和计划单列市中，36个城市都在用海信的解决方案，占比达92%。截至2020年底，海信在该领域申请知识产权共965项，还主持或参与了智能交通领域的32项国家、行业标准制定。

疫情肆虐的2020年，海信在智能交通领域的脚步仍未减速。海信网络科技公司副总工程师孙永良介绍，“2020年，我们的产品和技术方案经过了147个城市的‘实战’，其中全国直辖市、省会城市和计划单列市占比达92%。”

近年来，随着大数据、人工智能等新技术兴起，智能交通行业又多了许多互联网巨头入局，海信有没有感觉到压力？孙永良表示，“作为行业老兵，我们欢迎这种竞争，只有充分的竞争，才会更好的促进行业的进步。同时，海信也有信心能面对激烈的竞争。”

“我们的竞争力在哪？实际上还是在技术，技术产品是我们的‘铁饭碗’。”海信集团公司高级副总裁陈维强说，“我们就是发自内心地要把产品做到最好，如同打仗，关键时刻真的能冲上去、咬得住，保证结果，这就是作风过硬。硬朗作风，也是海信BRT能占到全国70%市场份额的重要支撑”。

作为中国智能交通行业“造风者”，海信值得拥有这份自信，因为她骨子里流淌着“技术立企”的血液。去年，海信网络科技公司参与的研究成果“多源高维数据协同表征及应用”获得了中国智能科技最高奖——吴文俊人工智能科学技术奖一等奖，这是海信在智能交通领域“硬核”实力的再一次证明。

2020年，海信交管云脑自主研发行业首个交通领域的知识图谱应用，凭借在知识图谱等技术与应用方面的持续积累，海信参与了IEEE P2807《知识图谱架构》的制定，主导了标准中知识建模、图谱隐私等模块的编写，标志着海信云脑技术开始引领国际人工智能技术发展。

未来的智能交通是怎样的场景？海信网络科技有限公司助理副总裁马晓龙表示，“过去二十多年的智能交通，我们更注重设施完善和信息化建设，但未来的智能交通，将会更加关注个性化的场景体验，核心是要能提升居民出行、管理提效的获得感。”

未来，市民出行需求将从“能到达、准时达”逐步向“更加注重安全、舒适、便捷的高品质出行体验”演进，智能交通发展目标的内涵在不断深化，提升服务智能的获得感、出行便捷的幸福感，将是智能交通“后建设时代”关注的核心。（战钊）

(责编：夏晓伦、毕磊)