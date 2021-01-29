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编程猫携手尼康为青少儿寒假近视防控支招

2021年01月29日17:40 | 来源：人民网-财经频道
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寒假已至，为增强青少儿爱眼护眼意识，帮助其养成保护视力、预防近视的良好习惯，近日，少儿编程品牌编程猫携手尼康，共同开展系列健康护眼公益课程，助力青少儿眼健康常识普及，帮助青少年养成良好用眼习惯。

据了解，此次上线的健康护眼公益课程将结合学生日常学习、家庭生活、户外活动等多个场景，以公益课程、创意课程的形式，向用户普及健康用眼常识。

在家长公益课程上，编程猫特别邀请北京同仁医院眼科视光中心及天津市眼科医院视光中心的权威专家带来精彩的科普视频，通过浅显易懂、简单易行的方式向家长传授科学的护眼方法，为呵护孩子视力健康给出新思路。

学生的创意课程，则以朗朗上口的儿歌方式，教导孩子科学学习、健康用眼，既激发了孩子的学习兴趣，又能使他们记住一些基本的护眼技能。

编程猫创始人兼CEO李天驰表示，此次健康护眼公益课程将在编程猫课程课间、未来教室、谷雨平台等同步上线，家长、学员和教师均可以学习。除了普及科学护眼知识，后续编程猫还将开展“科学爱眼护眼”主题的编程活动，帮助孩子将所学知识运用起来，让护眼、爱眼理念在更多青少年中传播，产生积极的社会影响。

尼康中国CEO黎荻茵表示，尼康镜片致力于高科技视力保健方案的精研，一直以提升大众对眼健康的意识为社会责任，尤其关爱青少年眼健康。

此次，编程猫携手尼康，将共同助力青少儿眼健康常识普及，帮助青少儿养成良好的生活及学习用眼习惯，让青少儿健康成长。

2021年寒假已至，受疫情影响，青少儿户外活动时间可能减少，近距离用眼时间相对增加，近视防控面临新的压力。天津市眼科医院视光中心主任李丽华提醒大家，近视眼高发的情况不容小觑，儿童青少年近视防控工作迫在眉睫。孩子的视力能否健康发育，与其成长的环境因素、生活习惯息息相关。需要早预防、早干预。

首都医科大学附属北京同仁医院视光中心常务副主任教授宋红欣也指出，让家长都能做到科学有效的近视防控，力所能及的科普必不可少，这能让他们少走弯路、冤枉路。

寒假期间学生的主要学习场景从学校迁移至家庭，家长同时也要扮演好“班主任”的角色，更多地起到监督作用。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、毕磊)

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