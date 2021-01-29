1月28日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司与红杉资本中国基金在上海自贸区临港新片区举行了健康产业战略合作暨基金发布仪式，双方将发挥资本与产业的协同优势，致力于发现大健康领域的新技术、新业态、新模式，共同推进大健康产业的长期投资布局。

据悉，未来双方将依托市场化平台，发挥保险长期资金的优势，聚焦生物医药、医疗器械、医疗服务、数字医疗等大健康产业链的投资机会。业内认为，此次双方合作基金入驻临港新片区，将进一步促进高端金融资源和产业资源聚集，为临港新片区打造特殊经济功能区和现代化新城注入市场动力。（实习生黄多）

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